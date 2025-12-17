ジグザグ<340A.T>が反発している。１６日の取引終了後に、台湾の台北市に２６年３月、子会社を設立すると発表したことが好材料視されている。



成長戦略に掲げるバリューチェーン拡充の一環として、海外におけるマーケティング機能の強化と事業基盤を確立するのが目的。子会社は現地カスタマーのインサイトをとらえた効果的なマーケティングやインバウンド施策を機動的に展開することで、サービスの認知拡大とカスタマー流入の最大化を図るほか、現地企業との提携強化やリサーチ情報の還元により国内ＥＣサイトの販売機会を最大化し、グループ全体の流通総額拡大を目指す。



出所：MINKABU PRESS