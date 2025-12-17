【おもてなしレシピ】ほったらかしで作る、「豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し」
年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。
おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。
■豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し焼き
◆材料（2人分）
豚肩ロースかたまり肉……400g
フレッシュローズマリー……2 枝
りんご……1 個（丸ごと）
じゃがいも……1 個（乱切り）
さつまいも……小1 本（半月切り）
にんじん……1/2 本（乱切り）
白ワイン……大さじ2 〜 3
オリーブオイル……大さじ1
粒マスタード……適量
◆作り方
1. 豚肉に塩小さじ1/2、粗びき黒こしょう適量をふり、ポリ袋に入れてオリーブオイルを回しかける。ローズマリーを加えて口を閉じ、冷蔵室に入れて30 分〜半日寝かせる。
2. 厚手の鍋にオーブンシートを敷き、1、りんご、野菜類をやさしく並べ入れる。白ワインを回しかけ、ふたをして弱火で90 分、じっくり蒸し焼きにする。
3. 豚肉とりんごを食べやすく切り、残りの具材とともに器に盛る。粒マスタードを添える。
POINT
鍋の底にオーブンシートを敷くことで蒸気が逃げにくくなり、具材がじっくりと蒸されていきます。鍋の焦げつきを防ぐメリットも。
著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』