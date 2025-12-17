豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し焼き


年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。

おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。

※本記事はMako著の書籍『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』から一部抜粋・編集しました。

粒マスタードを添えて、おいしさを一層際立たせて


■豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し焼き

◆材料（2人分）

豚肩ロースかたまり肉……400g

フレッシュローズマリー……2 枝

りんご……1 個（丸ごと）

じゃがいも……1 個（乱切り）

さつまいも……小1 本（半月切り）

にんじん……1/2 本（乱切り）

白ワイン……大さじ2 〜 3

オリーブオイル……大さじ1

粒マスタード……適量

◆作り方

1. 豚肉に塩小さじ1/2、粗びき黒こしょう適量をふり、ポリ袋に入れてオリーブオイルを回しかける。ローズマリーを加えて口を閉じ、冷蔵室に入れて30 分〜半日寝かせる。

2. 厚手の鍋にオーブンシートを敷き、1、りんご、野菜類をやさしく並べ入れる。白ワインを回しかけ、ふたをして弱火で90 分、じっくり蒸し焼きにする。

3. 豚肉とりんごを食べやすく切り、残りの具材とともに器に盛る。粒マスタードを添える。

POINT

鍋の底にオーブンシートを敷くことで蒸気が逃げにくくなり、具材がじっくりと蒸されていきます。鍋の焦げつきを防ぐメリットも。

著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』