【白菜使い切り】白菜がうまさを引き立てる「白菜入りビーフシチュー」
【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■白菜入りビーフシチュー
■とろりとした白菜がシチューのおいしさを引き立てる
◆材料（2人分）
白菜 3枚
牛薄切り肉 180g
下味
・塩、こしょう 各少々
にんじん 小1本
じゃがいも 小2個
小麦粉 大さじ1
サラダ油 大さじ1
ドミグラスソース缶 1/2缶（約145g）
塩 小さじ1/2
こしょう 少々
◆作り方
1 牛肉は一口大に切って下味をふる。白菜は縦半分に切って、横4cm幅に切る。
にんじんは乱切り、じゃがいもは6等分に切る。
2 1の牛肉に小麦粉をまぶす。深めのフライパンに油を中火で熱し、牛肉を入れて炒める。肉の色が変わり、粉っぽさがなくなったら、じゃがいも、にんじんを加えて全体に油がまわるまで炒める。
3 水1カップを加え、煮立ったらアクを除き、白菜を入れてふたをし、弱火で約15分煮る。じゃがいもがやわらかくなったらドミグラスソースを加え、塩、こしょうで調味する。全体に味がなじむまで約5分煮る。
［1人分586kcal 塩分1人分3.0g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』