「白菜入りビーフシチュー」


旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

とろりとした白菜がシチューのおいしさを引き立てる


■白菜入りビーフシチュー

◆材料（2人分）

白菜　3枚

牛薄切り肉　180g

下味

・塩、こしょう　各少々

にんじん　小1本

じゃがいも　小2個

小麦粉　大さじ1

サラダ油　大さじ1

ドミグラスソース缶　1/2缶（約145g）

塩　小さじ1/2

こしょう　少々

◆作り方

1　牛肉は一口大に切って下味をふる。白菜は縦半分に切って、横4cm幅に切る。

にんじんは乱切り、じゃがいもは6等分に切る。

2　1の牛肉に小麦粉をまぶす。深めのフライパンに油を中火で熱し、牛肉を入れて炒める。肉の色が変わり、粉っぽさがなくなったら、じゃがいも、にんじんを加えて全体に油がまわるまで炒める。

3　水1カップを加え、煮立ったらアクを除き、白菜を入れてふたをし、弱火で約15分煮る。じゃがいもがやわらかくなったらドミグラスソースを加え、塩、こしょうで調味する。全体に味がなじむまで約5分煮る。

［1人分586kcal　塩分1人分3.0g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』