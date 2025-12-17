13時の日経平均は77円高の4万9461円、アドテストが41.45円押し上げ 13時の日経平均は77円高の4万9461円、アドテストが41.45円押し上げ

17日13時現在の日経平均株価は前日比77.73円（0.16％）高の4万9461.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は609、値下がりは937、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を41.45円押し上げている。次いでファストリ <9983>が32.89円、ファナック <6954>が20.72円、リクルート <6098>が13.54円、ＳＢＧ <9984>が13.04円と続く。



マイナス寄与度は6.12円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、日東電 <6988>が5.52円、ベイカレント <6532>が5.35円、コナミＧ <9766>が5.18円、塩野義 <4507>が4.66円と続いている。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、保険、電気機器、鉄鋼と続く。値下がり上位には水産・農林、石油・石炭、陸運が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

