上白石萌歌「シール帳デビューしました」 ノンタンなど“お気に入りシール”がズラリ「可愛い」「萌歌ちゃんらしい！」
俳優の上白石萌歌（25）が16日、自身のインスタグラムを更新。「シール帳デビューしました」と報告し、お気に入りのシールを集めたシール帳を公開した。
【写真】「可愛い」「萌歌ちゃんらしい！」上白石萌歌のシール帳
写真には、透明のバインダー式シール帳に、ノンタンをはじめとしたキャラクターシールや、やさしい色合いのイラストシールがズラリ。なつかしさと温かみを感じさせるラインアップが印象的だ。上白石は「心がぴょんぴょんする」とつづり、シールを集める楽しさを素直な言葉で表現している。
コメント欄には「萌歌ちゃんらしい！」「可愛い」「ノンタンなつかしすぎる」「シール集めいいですね」「私もやってみようかな」「テンション上がりますよね！」などの声が寄せられ、フォロワーの共感が相次いでいる。
【写真】「可愛い」「萌歌ちゃんらしい！」上白石萌歌のシール帳
写真には、透明のバインダー式シール帳に、ノンタンをはじめとしたキャラクターシールや、やさしい色合いのイラストシールがズラリ。なつかしさと温かみを感じさせるラインアップが印象的だ。上白石は「心がぴょんぴょんする」とつづり、シールを集める楽しさを素直な言葉で表現している。
コメント欄には「萌歌ちゃんらしい！」「可愛い」「ノンタンなつかしすぎる」「シール集めいいですね」「私もやってみようかな」「テンション上がりますよね！」などの声が寄せられ、フォロワーの共感が相次いでいる。