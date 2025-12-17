磯山さやか、クリスマスは“42年連続地獄”更新中 理想も告白
俳優でタレントの磯山さやか（42）が、17日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。クリスマスの悲しい思い出を語った。
【写真】癒やしのマシュマロボディ！大胆カットを公開した磯山さやか
「クリスマス目前私だって幸せになりたいもんSP」と言うテーマで、ゲストとして出演した磯山。「地獄のクリスマス」というトークテーマで磯山は、「42年地獄記録更新中」と題したトークを展開。磯山は、「クリスマスに好きな人と一緒に過ごすというのが夢なんです。それがいまだにかなえられていないっていう」と話すと、おもむろにプリンセス プリンセスの名曲「M」のイントロが流れ出し、磯山は顔に手を当てて悲しそうな表情に。
「イルミネーションに行って『寒くない？』ってポケットに手を入れてくれたりとか、マフラー巻いてくれたりとか、『イルミネーションよりさやかがきれいだよ』って言ってくれたりとか、そういうのを夢見てるんです。遊園地行くとか、クリスマスだからこそ楽しめるみたいな、それを好きな人とやりたいんです。友達とは過ごしたことはあるんですけど、それがいまだにかなえられていないという感じなんです。だからあと1週間でストップできるのかかな…」と矢継ぎ早に話すと、共演者からは「頑張れー」と声援が。
磯山は「私頑張るから…」と言ったのち、BGMの「M」にあわせて「あなたを忘れる勇気だけ〜」と情感たっぷりに歌い出し、スタジオは大爆笑。MCのハライチは「あそこ（のパート）まで話、終わらなない（笑）」「テクニックを詰め込みまくってる」と磯山のバラエティースキルの高さを絶賛した。
