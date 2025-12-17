¹â¶¶°¦¡¢Å·Á³¤µ¤¯Îö¤ÇÉ×¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤â¶ì¾Ð¤¤¡¡½¢Ç¤¤·¤¿1ÆüCMO¤Î°ÕÌ£Ê¹¤«¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¡Ê39¡Ë¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¡Ê50¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØPika¤Ç¤ó¤ ¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¡ªÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¾Ð´é¤Î¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¡õ¹â¶¶°¦
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±¤Ë¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ÊÅÅÎÏ¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØPika¤Ç¤ó¤¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³èÍÑ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Øe.CYCLE¤³¤É¤âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤Ù¤¬ÅÐÃÅ¡£Â³¤¤¤Æ¹â¶¶¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¢¤Ù¤ËÇ¤Ì¿½ñ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤¬1ÆüCMO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤È¤·¤ÆÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤³¤³¤Ç¤¢¤Ù¤Ë¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ù¤Ï¡Ö¤¨¡©±þ±ç¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆCMO¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¼ÁÌäÊÖ¤·¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£»öÁ°¤Ë¤¢¤Ù¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼èºà¤·¤¿VTR¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ë¤³¤Ë¤³¤È±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤¬¡Ö¡Ê¼ó¸µ¤¬¡Ë¤â¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¤¢¤Ù¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ß¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¤¢¤¦»Ñ¤â¡£VTR¸å¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥®¥ê¥®¥ê´°àú¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤¬¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬¤¢¤Ù¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÈÏ§·¿¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ°Õ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤Ç²¹Àô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¹Àô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ò²ð¡£¤¢¤Ù¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇú¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡Ö¶¯ÎÏ¤À¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤·¤«¤âÅÅµ¤¤À¤·¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¢¤Ù¤¬Â³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ä¤ÄÁª¤ó¤À¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
