Xiaomiのハイエンド級「POCO X7 Pro」、さらにコスパ上がってるから見て
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。
現在、ど、高い処理能力でハイエンドモデルに迫りながらもコストが抑えられている、Xiaomi（シャオミ）のスマートフォン｢POCO X7 Pro｣がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
Dimensity 8400-Ultraチップセット搭載。Xiaomiの高性能スマホ｢POCO X7 Pro｣が14％オフ！
Xiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォン「POCO X7 Pro」 は、Dimensity 8400-Ultra搭載でハイエンドに迫る性能と、6000mAh大容量バッテリー、120Hz駆動の1.5K有機ELディスプレイを備えた注目のスマホ。
高性能と日常使いを両立した一台が14％オフとお得に購入できるチャンスです。
最新のDimensity 8400-Ultraチップを初搭載し、日常操作から重いゲームまで快適にこなせる性能を実現。AnTuTuでは約1,700,000超のスコアを発揮し、マルチタスクやAI処理にも余裕のある処理能力です。
プロセッサーはTSMCの高度な4nmプロセスで製造されており、効率とパフォーマンスを両立。さらに、8GB / 12GB RAMと最大512GBストレージの組み合わせにより、アプリの起動やデータアクセスも素早く行えます。
大容量バッテリーと没入ディスプレイで日常を快適に
本製品のもう一つの魅力は、6000mAhの大容量バッテリー。90W急速充電に対応し、約42分で100%充電が可能なので、長時間の外出やゲームセッションでも安心して使えます。
ディスプレイは6.67インチの1.5K CrystalRes有機EL（AMOLED）を搭載し、解像度2712×1220、120Hzリフレッシュレートで滑らかな表示を実現。高ピーク輝度最大3200nitsの高い視認性で、屋外でも見やすい画面体験を提供します。
Corning Gorilla Glass 7iやIP68防水防塵性能も備えており、天候や場所を気にせずに安心して使えるのも嬉しいポイント。また、進化したウェットタッチテクノロジーにより、濡れた手であっても快適に操作することができるのも◎です。
「POCO X7 Pro」は、Dimensity 8400-Ultraの高い処理性能と6000mAhバッテリー、120Hz駆動の1.5K有機ELディスプレイを備え、ハイエンド並みの快適さを手頃な価格で実現する一台。コスパ重視だけど性能に妥協したくない人にこそオススメです。
なお、上記の表示価格は2025年12月17日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:｢Amazon クリスマスタイムセール祭り｣