¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÊì¿Æ¤¬¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¡×¤Ï¸íÊó¤À¤Ã¤¿¡ª£Ç£Â¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¼Õºá¤·¤ÆÁ´ÌÌÅ±²ó
¡¡±Ñ£Ç£Â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥í¥ë¡¦¥Þ¥í¡¼¥ó»á¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÊüÁ÷¤Ç¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÊì¿Æ¥É¥ê¥¢¡¦¥é¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤¿¡×¤Èµõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊüÁ÷¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£ÊÆ»ï¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬£±£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¥í¡¼¥ó»á¤Ï£´Æü¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ç¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬Êì¿Æ¤Î¥É¥ê¥¢¡¦¤µ¤ó¤¬·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ËÉã¿Æ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Þ¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¡Ê£¸£±¡Ë¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ïµõµ¶¤Î¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¤È£±£µÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿Í¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Þ¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë¥É¥ê¥¢¡¦¥é¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤¬¹öÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ö¤Ë¥á¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤«¤±¤¿¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸í¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤³¤Î¼çÄ¥¤Î¿®ØáÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤¸í¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»ö¼Â¡¢¤Ä¤Þ¤êÈà½÷¤ÏÌ¼¤ò°é¤Æ¡¢·ºÌ³½ê¤ä¹´ÃÖ½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢»ä¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÂ³¤±¡Ö»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤Ë²¿¤é¤«¤Î¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿¿ÈÄãÆ¬¤ÇÈ¯¸À¤òÁ´ÌÌÅ±²ó¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹»á¤Ï¡Ö£Ç£Â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÎ©¾ì¾å¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸í¤ê¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£µÏ¿¤òÄûÀµ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÊüÁ÷¶É¤Ë¤Ï¡¢ÀúÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±³¤Ï£²Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë´°Á´¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤â¤Ê¤ª·«¤êÊÖ¤·Î®ÉÛ¤µ¤ì¡¢·«¤êÊÖ¤·Èï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤ÏÌ¼¤ò¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤Æ¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡££Ç£Â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¼«¼çÅª¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ÁÊ¾Ù¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼Õºá¤«¤é£²£´»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤½¤Îº¯À×¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤âÉã¿Æ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤µ¤ó¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Çº¸ÂÉ¨²¼ÀÚÃÇ¤Î½Å½ý¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤À¤±¤Ë¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆó½Å¤ÎºÒÆñ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£