元乃木坂46メンバー、オフショルニットでデコルテ開放「ビジュ爆発」「女神級」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】元乃木坂46の阪口珠美が12月16日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの衣装ショットを公開した。
【写真】元乃木坂46メンバー「お肌がスベスベ」彼女感溢れるオフショルニット姿
◆阪口珠美、オフショル衣装ショット公開
坂口は「ファンクラブ開設から1周年 いつもありがとうございます」と報告。美しいデコルテが際立つオフショルダーのニットに白いボリュームのあるチュールスカート姿を披露した。
◆阪口珠美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「1周年おめでとう！」と祝福の声のほか、「ビジュ爆発」「可愛すぎる」「彼女感すごい」「スタイル抜群」「お肌がスベスベ」「女神級の美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】