元NMB48白間美瑠、水着姿で夏満喫 海水浴ショットに反響「綺麗な海に映えてる」「笑顔が眩しい」
【モデルプレス＝2025/12/17】元NMB48の白間美瑠が12月16日、自身のInstagramを更新。八丈島での水着ショットを公開した。
【写真】28歳元NMB「八丈島思い出」ワキ全開の水着姿
白間は「八丈島思い出2」と以前の投稿に引き続き八丈島でのショットを投稿。「海綺麗だったなぁ みんなで海泳いだの良い思い出 夏満喫したなぁぁ」と記し、美しいスタイルが際立つホルターネックのセパレート水着で海を満喫するショットを披露した。
また、ミニのキャミソールワンピース姿で海辺などで撮影した写真なども公開している。
この投稿に、ファンからは「楽しそうな笑顔が眩しい」「可愛すぎる」「理想のスタイル」「綺麗な海に映えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元NMB「八丈島思い出」ワキ全開の水着姿
◆白間美瑠、水着ショット披露
白間は「八丈島思い出2」と以前の投稿に引き続き八丈島でのショットを投稿。「海綺麗だったなぁ みんなで海泳いだの良い思い出 夏満喫したなぁぁ」と記し、美しいスタイルが際立つホルターネックのセパレート水着で海を満喫するショットを披露した。
また、ミニのキャミソールワンピース姿で海辺などで撮影した写真なども公開している。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそうな笑顔が眩しい」「可愛すぎる」「理想のスタイル」「綺麗な海に映えてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】