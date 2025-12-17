着こなし自在の「優秀セットワンピ」→【GU】に1,990円で売ってた、、！

コーデに迷った時、セットで着るだけでおしゃれが決まるアイテムを持っていると頼りになります。【GU（ジーユー）】にはビスチェ × ワンピースのセットアイテムがあり、今っぽいレイヤードコーデが簡単に楽しめるうえ、それぞれ単品使いもできるのが魅力です。しかも今ならお得プライスで手に入るチャンスです！

組み合わせるだけで即お出かけコーデ完成！

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\1,990（税込・セール価格）

シンプルで合わせやすいロングニットワンピに、今季トレンドのフェザービスチェがセットになっています。短めビスチェを重ねることで自然とウエスト位置が高く見え、スタイルアップ効果にも期待大。シルエットはややタイトめですっきりとしているから、上品なムードを演出できるのがGOOD。ブーツやアウターで引き締めれば、おしゃれなお出かけコーデがすぐに完成します。

単品使いで雰囲気を変えた着こなしもOK

セット使いはもちろん、ワンピース単体でさらっと着たり、ビスチェを手持ちのトップスに重ねたりと、着回し力も高いのがこのアイテムの特徴。コーデの幅も自然と広がりそうです。シンプルなカットソーにビスチェを重ねるだけで、ぐっと今っぽいレイヤードスタイルが完成。グレー・ブラウン・ブラックと使いやすい3色展開で、色違いで揃えるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M