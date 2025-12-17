¡ÖÃçÎÉ¤·¤´¤Ã¤³¡×¤ËÈè¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ä¼õ¸³À¸¤Î¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¡ÚÌ¡²è¡Û
¼õ¸³¤Ï»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÆÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Âç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼õ¸³¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡Ø½¬¤¤»öÏÃ¡Ù¡Êºî¡§¤¹¤º¤á¤Á¤å¤ó¤µ¤ó¡Ë¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½¬¤¤»ö¤Î¶µ¼¼¡£ºî¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤¬½ÉÂê¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦²£¤Ç¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë½¬¤¤»ö¤ò¼¤á¤ëÀ¸ÅÌ¤ò°ìÉô¤Î¿Æ»Ò¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¶µ¼¼¤Î¶õµ¤¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¡£¤·¤«¤·Î¢¤Ç¤Ï¡È¼õ¸³¾ðÊó¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢¿ÆÆ±»Î¤Îµ÷Î¥´¶¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
Æþ½Î»þ´ü¤ÏÇ¯¡¹Áá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Áá¤¤¾ì¹ç¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ç½Î¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£½ÎÄÌ¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤ªÊÛÅö¤Å¤¯¤ê¤äÁ÷·Þ¡¢½ÉÂê¤Î¥Õ¥©¥íー¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤ÎÉéÃ´¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼õ¸³¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤Ç¤âÈÝÄê¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤Î©¾ì¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿ºî¼Ô¡¦¤¹¤º¤á¤Á¤å¤ó¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ーÆ±ºî¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ì½ê¤ä¾õ¶·¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃç´ÖÆâ¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½÷À¤Î½¸ÃÄ¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÂ³°´¶¤â´¶¤¸¤ë¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ーÉ½¸þ¤¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢Î¢¤Ç¤Î¡ÈÃµ¤ê¹ç¤¤¡É¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¡×¤È¸À¤¦´Ø·¸¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ ¹çÈÝ¤Î¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃ¼¤ËÎ©¾ì¤¬Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÆ°Êª¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤´¼«¿È¤ò¿ý¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Æ°ÊªÉ½¸½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¿È¥Ð¥ìËÉ»ß¤È¡¢µ¤³Ú¤ÇÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤â¿È¶á¤ÊÃ¯¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ーº£¸å¡¢Ì¡²è¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Æー¥Þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò°é¤ÆÌ¡²è¤Ç¤¹¡£ ¿È¶á¤Ë¤¢¤ëºÙ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤»ö¤â¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Íー¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
(¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦¥«¥MONO.1¡Ë