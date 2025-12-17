今日17日は、日本海側ほど雲がかかり気温が上がりにくくなっているほか、北海道は真冬並みの寒さ。明日18日も今日17日と大きくは変わらず、北日本を中心に寒さが続くでしょう。19日は西日本から気温上昇。20日は東日本や北日本も平年を大幅に上回り、コートが邪魔になる所も。

今日17日(水) 北海道は厳しい寒さ 関東など12月らしい寒さ

今日17日(水)は、日本海側は雲が多く、雨や雪の降っている所がありますが、太平洋側は広い範囲で晴れています。





正午までの最高気温は、雨が降っている福岡市では12.2℃、広島市は8.4℃です。晴れている東京都心は13.9℃と、12月らしい寒さとなっています。また、北海道は全道的に昨日16日より気温が低く、札幌市は氷点下1.1℃と真冬並みの寒さです。万全な防寒対策が欠かせません。低気圧や気圧の谷が南下するため、今日17日午後は近畿や東海など太平洋側にも雨雲がかかりそうです。突然の雨で急に気温が下がる所もありますので、ご注意ください。

19日(金)〜21日(日)は寒さゆるむ 週明けは寒く

この先の最高気温は平年に比べると高い日が多く、明後日19日(金)から21日(日)にかけては、平年を大幅に上回る所が多くなりそうです。



19日(金)は那覇で25℃と夏日になる可能性があり、福岡市は19℃まで上がる見込みです。

20日(土)は東北から九州にかけて広い範囲で15℃以上となり、北海道も10℃近くまで上がるでしょう。

21日(日)も九州から東北南部まで15℃以上で、昼間は冬コートが邪魔になるくらいの所もあり、東京都心は18℃まで上がる見込みです。



次に雨や雪が降るタイミングは、21日(日)から22日(月)となるでしょう。気温の上昇やまとまった雨によって、雪の多い所では融雪が進みます。なだれや落雪に十分な注意が必要です。



週明けは寒気が流れ込んで、再び各地で冬本番の寒さが戻るでしょう。来週にかけて激しい寒暖差にご注意ください。