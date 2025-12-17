ポイント制度の戦略設計から導入まで！エムズコミュニケイト「ポイントシステム導入ワンストップパッケージ」

株式会社エムズコミュニケイトが、企業のポイントサービスやアプリ導入、既存制度の刷新を支援する「ポイントシステム導入ワンストップパッケージ」の提供を開始。

戦略設計からベンダー選定、実際の導入までを中立的な立場で一貫してサポートする、新たな支援サービスが展開されます。

エムズコミュニケイト「ポイントシステム導入ワンストップパッケージ」

提供開始：2025年12月

対象：ポイント制度の新規導入や刷新を検討中の企業

「どのシステムを選べばいいか分からない」「導入効果が出るか不安」といった企業の悩みに応えるべく、ポイントサービスの専門コンサルティング企業であるエムズコミュニケイトが新サービスを開始。

システムベンダーではない中立の立場から、無駄なコストと時間を省きつつ、企業に最適なシステムの選定と導入を実現します。

サービス提供の背景と課題解決

従来のシステム導入では、ベンダー主導による「想定外の見積り増」や「比較検討の難航」、「導入後の使いにくさ」といった課題が散見されました。

本パッケージでは、これらの課題に対し、戦略視点を持った専門家がリードすることで解決を図ります。

3つの解決ポイント

1. 中立かつ専門的なベンダー選定支援

システムを持たない中立的な立場から、国内10社以上のネットワークを活用し、企業の目的に合致する最適ベンダー1〜3社を選定。

各社の特徴や価格、機能を比較したレポートを提供し、意思決定をサポートします。

2. 成果につながる設計・検証

ポイントを単なる値引きではなく「エンゲージメント戦略の要」と定義。

顧客視点での使いやすさや継続性を多角的に検証し、成果につながるグランドデザインを構築します。

3. 最短・最安での導入実現

要件のズレや無駄な見積もり工数を排除し、トータルコストを抑えた導入が可能。

社内説明や合意形成の支援も含め、プロジェクトを最短2ヶ月からのスピード感で推進します。

エムズコミュニケイトの実績

エムズコミュニケイトは、20年以上にわたり300社以上のポイントサービス支援を行ってきた実績を持つ独立系企業。

同社の著書『ポイントサービス3.0』は、ポイントを戦略資産と捉える考え方を提唱し、ビジネス書ランキングでも上位を記録するなど高い評価を得ています。

本パッケージは、こうした豊富な知見を集約し、後悔しないポイントサービス導入を支援するものです。

エムズコミュニケイト「ポイントシステム導入ワンストップパッケージ」の紹介でした。

