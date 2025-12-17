Salesforce入力業務を効率化！ベルフェイス「bellSalesAI」丸紅ネットワークソリューションズ導入

ベルフェイス株式会社が提供するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」が、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社に導入されました。

営業・技術部門におけるSalesforce入力業務の効率化を図り、商談記録作成時間を67％削減することに成功しています。

導入企業：丸紅ネットワークソリューションズ株式会社

導入サービス：Salesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」

主な成果：商談記録作成時間を67％削減

ネットワークアウトソーシング事業を展開する丸紅ネットワークソリューションズにおいて、営業活動記録の入力工数削減とデータ品質の標準化を目的に「bellSalesAI」が採用されました。

事業拡大に伴い増加するSalesforceへの入力負担を軽減し、重要情報の見逃しリスクを低減する施策です。

導入の背景と決め手

丸紅ネットワークソリューションズでは、案件の確度判断や記録内容に個人差が生じること、また記録業務が属人的になることが課題となっていました。

そこで、以下の3つのポイントが評価され「bellSalesAI」の導入が決定しました。

1. IT業界特有の専門用語にも対応する高精度な情報抽出能力。

2. 営業部門だけでなく、技術部門のプロジェクト打ち合わせにも対応できる柔軟性。

3. アプリ起動からSalesforce連携までがスムーズで、現場定着が見込める操作性。

導入による効果と今後の展望

導入の結果、商談メモの整理とSalesforce入力にかかる時間が67％削減され、顧客対応や新規開拓に集中できる環境が整備されました。

また、商談内容が自動的に構造化されることで記録の個人差が解消され、データドリブンな営業活動の基盤が構築されています。

技術部門においても、議事録作成の自動化による工数削減や、認識齟齬の防止による品質向上が期待されています。

今後は組織全体でのデータ活用を強化し、営業力の底上げと顧客満足度の向上が目指されます。

