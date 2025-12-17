Salesforce入力業務を効率化！ベルフェイス「bellSalesAI」丸紅ネットワークソリューションズ導入
ベルフェイス株式会社が提供するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」が、丸紅ネットワークソリューションズ株式会社に導入されました。
営業・技術部門におけるSalesforce入力業務の効率化を図り、商談記録作成時間を67％削減することに成功しています。
ベルフェイス「bellSalesAI」丸紅ネットワークソリューションズ導入
導入企業：丸紅ネットワークソリューションズ株式会社
導入サービス：Salesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」
主な成果：商談記録作成時間を67％削減
ネットワークアウトソーシング事業を展開する丸紅ネットワークソリューションズにおいて、営業活動記録の入力工数削減とデータ品質の標準化を目的に「bellSalesAI」が採用されました。
事業拡大に伴い増加するSalesforceへの入力負担を軽減し、重要情報の見逃しリスクを低減する施策です。
導入の背景と決め手
丸紅ネットワークソリューションズでは、案件の確度判断や記録内容に個人差が生じること、また記録業務が属人的になることが課題となっていました。
そこで、以下の3つのポイントが評価され「bellSalesAI」の導入が決定しました。
1. IT業界特有の専門用語にも対応する高精度な情報抽出能力。
2. 営業部門だけでなく、技術部門のプロジェクト打ち合わせにも対応できる柔軟性。
3. アプリ起動からSalesforce連携までがスムーズで、現場定着が見込める操作性。
導入による効果と今後の展望
導入の結果、商談メモの整理とSalesforce入力にかかる時間が67％削減され、顧客対応や新規開拓に集中できる環境が整備されました。
また、商談内容が自動的に構造化されることで記録の個人差が解消され、データドリブンな営業活動の基盤が構築されています。
技術部門においても、議事録作成の自動化による工数削減や、認識齟齬の防止による品質向上が期待されています。
今後は組織全体でのデータ活用を強化し、営業力の底上げと顧客満足度の向上が目指されます。
ベルフェイス「bellSalesAI」丸紅ネットワークソリューションズ導入事例の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Salesforce入力業務を効率化！ベルフェイス「bellSalesAI」丸紅ネットワークソリューションズ導入 appeared first on Dtimes.