元NHK女子アナ・中川安奈、人生初“ミニスカ”サンタコス姿に反響
今年3月でNHKを退局、現在はフリーで活躍中の中川安奈アナウンサーが16日にインスタグラムを更新。この季節恒例となっているサンタクロースコスプレに、人生で初めて挑戦したことを明かした。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、ミニスカから美脚がちらり 人生初のサンタコス（6枚）
中川は「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」と報告。真っ赤な衣装でソファに座る姿のほか、2枚目以降では全身ショットを公開。アンダーがミニスカートになっていることが確認できる。
「たくさんの人にとって幸せなクリスマスになりますように...」とつづる、中川の投稿には「聖なる夜に来て欲しい」「人生初とはとても思われないです。一足早いのがとても良いです」「めっちゃかわいい」「セクシーサンタ可愛い過ぎる」といった声が寄せられている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
