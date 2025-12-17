学生制作の多彩なゲーム14作品が集結！東京工芸大学「コウゲイゲームショウ2026」

東京工芸大学が、2026年1月10日(土)に中野キャンパスにて「コウゲイゲームショウ2026」を開催します。

学生たちが演習授業を通じて自ら制作したテレビゲームやボードゲームなど、バラエティ豊かな14作品が一般公開され、自由に試遊できるイベントが展開されます。

東京工芸大学「コウゲイゲームショウ2026」

開催日時：2026年1月10日(土) 13:00〜17:00

会場：東京工芸大学中野キャンパス6号館6B01（東京都中野区弥生町1-10）

入場料：無料

※小学校低学年以下は保護者同伴が必要

未来のゲームクリエイターを目指す学生たちが制作した、個性あふれるゲーム作品を体験できる展示会が開催。

3年次配当科目「ゲーム制作応用」の一環として実施され、チーム編成から企画、制作、設営、展示発表までを学生自らが一貫して手掛けています。

テクノロジーとアートを融合させた教育・研究を推進する同大学ならではの企画です。

多彩なゲーム作品の試遊と投票システム

会場にはテレビゲームやボードゲームに加え、通常のコントローラー以外の入力デバイスを使用するユニークな作品など、計14点が展示されます。

小学生から大人まで幅広い世代が楽しめるラインナップとなっており、制作者である学生と直接交流しながらプレイできるのも魅力です。

また、来場者参加型の企画として投票システムを導入。

入場時に配布される3枚のコインを使って気に入った作品に投票でき、最も多くの票を集めた作品がグランプリに選出されます。

展示作品ラインナップ

当日は以下の作品が出展されます。

・すべろペンギン

・Fish stick

・TYSTAR

・ROLLING WHEELS

・ラコロコ！

・ぼくらはろきゃっつ！

・find out

・Sticky Adventure

・＃神バズバトラー

・BREAK＆BUILD

・Flick Wizard

・界天鬼

・Core Break

・ディスプレイを用いたメディアアート

各作品は、工学、数学、美学、文学、心理学など多様な要素を組み合わせて制作。

ゲームを単なる娯楽としてだけでなく、学問として捉える同大学の教育成果が反映されています。

地域社会との連携も重視しており、近隣の小学生などがメディア芸術の価値に触れる機会としても機能しています。

学生たちの熱意と技術が詰まった新しいゲーム体験。

次世代のクリエイターが生み出す作品に注目です。

東京工芸大学「コウゲイゲームショウ2026」の紹介でした。

