Ｊ３優秀選手受賞３７人を発表…初参戦で優勝＆昇格の栃木シティから田中パウロ淳一、ウタカら６人選出される
Ｊリーグは１７日、Ｊ３の２０クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞（Ｊ３）」受賞選手３７名を決定したことを発表した。
初参戦でＪ３優勝＆Ｊ２昇格を決めた栃木シティからは、ＧＫ相沢ピーターコアミ、ＤＦ奥井諒、マテイヨニッチ、ＭＦ岡庭裕貴、ＦＷ田中パウロ淳一、ピーターウタカの６選手が選出された。
Ｊ３最優秀選手賞、Ｊ３ベストイレブンは２４日に開催される「２０２５Ｊ３リーグアウォーズ」において発表、表彰される、
受賞選手は次の通り。
【ＧＫ】
大西勝确（八戸）
相沢ピーターコアミ（栃木Ｃ）
バウマン（相模原）
山本透衣（ＦＣ大阪）
佐藤久弥（琉球）
【ＤＦ】
白井達也（八戸）
蓑田広大（八戸）
奥井諒（栃木Ｃ）
マテイヨニッチ（栃木Ｃ）
辻岡佑真（北九州）
山脇樺織（北九州）
黒木謙吾（宮崎）
下川陽太（宮崎）
杉井颯（鹿児島）
【ＭＦ】
音泉翔眞（八戸）
佐藤碧（八戸）
永田一真（八戸）
城定幹大（福島）
森晃太（福島）
五十嵐太陽（栃木ＳＣ）
岡庭裕貴（栃木Ｃ）
西谷和希（金沢）
西谷優希（金沢）
西谷亮（岐阜）
岡田優希（奈良）
阿野真拓（宮崎）
井上怜（宮崎）
奥村晃司（宮崎）
山口卓己（鹿児島）
【ＦＷ】
澤上竜二（八戸）
田中パウロ淳一（栃木Ｃ）
ピーターウタカ（栃木Ｃ）
田中想来（松本）
土信田悠生（金沢）
富樫佑太（鳥取）
橋本啓吾（宮崎）
河村慶人（鹿児島）