田中パウロ淳一

　Ｊリーグは１７日、Ｊ３の２０クラブの監督および選手による投票結果をもとに、「優秀選手賞（Ｊ３）」受賞選手３７名を決定したことを発表した。

　初参戦でＪ３優勝＆Ｊ２昇格を決めた栃木シティからは、ＧＫ相沢ピーターコアミ、ＤＦ奥井諒、マテイヨニッチ、ＭＦ岡庭裕貴、ＦＷ田中パウロ淳一、ピーターウタカの６選手が選出された。

　Ｊ３最優秀選手賞、Ｊ３ベストイレブンは２４日に開催される「２０２５Ｊ３リーグアウォーズ」において発表、表彰される、

　受賞選手は次の通り。

　【ＧＫ】

大西勝确（八戸）

相沢ピーターコアミ（栃木Ｃ）

バウマン（相模原）

山本透衣（ＦＣ大阪）

佐藤久弥（琉球）

　【ＤＦ】

白井達也（八戸）

蓑田広大（八戸）

奥井諒（栃木Ｃ）

マテイヨニッチ（栃木Ｃ）

辻岡佑真（北九州）

山脇樺織（北九州）

黒木謙吾（宮崎）

下川陽太（宮崎）

杉井颯（鹿児島）

　【ＭＦ】

音泉翔眞（八戸）

佐藤碧（八戸）

永田一真（八戸）

城定幹大（福島）

森晃太（福島）

五十嵐太陽（栃木ＳＣ）

岡庭裕貴（栃木Ｃ）

西谷和希（金沢）

西谷優希（金沢）

西谷亮（岐阜）

岡田優希（奈良）

阿野真拓（宮崎）

井上怜（宮崎）

奥村晃司（宮崎）

山口卓己（鹿児島）

　【ＦＷ】

澤上竜二（八戸）

田中パウロ淳一（栃木Ｃ）

ピーターウタカ（栃木Ｃ）

田中想来（松本）

土信田悠生（金沢）

富樫佑太（鳥取）

橋本啓吾（宮崎）

河村慶人（鹿児島）