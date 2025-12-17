平野歩夢選手がアンバサダーに就任！TCL「ブランドアンバサダー就任式＆新商品発表会」

グローバル家電ブランドのTCL JAPAN ELECTRONICSが、東京都内にて「TCLブランドアンバサダー就任式＆新商品発表会」を開催。

世界的スノーボーダーである平野歩夢選手がブランドアンバサダーに就任したほか、日本市場向けに開発された新商品「AI節電エアコン」シリーズが初公開されました。

TCL「ブランドアンバサダー就任式＆新商品発表会」

開催日：2025年12月15日(月)

発表内容：平野歩夢選手のアンバサダー就任、新商品「AI節電エアコン」発表

「Inspire Greatness」をブランドスローガンに掲げるTCLが、挑戦し続ける姿勢を体現するアスリートとして平野歩夢選手をアンバサダーに起用。

グローバルプロジェクト「TCL TEAM」への正式加入と共に、日本市場における白物家電への本格参入を表明する重要なイベントとなりました。

平野歩夢選手が語る「挑戦」と「映像」

就任式に登壇した平野選手は、今シーズンを振り返り「ケガをしないことを意識し、冷静に取り組んできた」とコメント。

日々の練習において映像確認を重視しており、「回転が多い競技なので、テレビの大画面につないでスロー再生すると細かい動きまで確認しやすい」と、テレビメーカーならではの活用法についても語りました。

また、次回冬季オリンピックへの出場を目指し、挑戦を続けていく意向を表明。

「挑戦し続ける姿勢を大切にしているTCLと共に、自分自身もさらに高みを目指していきたい」と力強く意気込みました。

日本限定モデル「AI節電エアコン」シリーズ

イベントでは、日本市場向けに開発された「AI節電エアコン」シリーズが初披露されました。

AIが室内温度・外気温・風量などを自動最適化し、省エネと快適性を両立させる日本限定モデルです。

発売時期：2026年1月下旬予定

ラインナップ・推定価格：

・6畳 (2.2kW) TAC-P2225I-W：80,000円前後

・8畳 (2.5kW) TAC-P2525I-W：90,000円前後

・10畳(2.8kW) TAC-P2825I-W：100,000円前後

・14畳(4.0kW) TAC-P4025I-W：120,000円前後

白物家電市場への本格参入と今後の展開

Mini LEDテレビなどで世界的なシェアを持つTCLが、今回のエアコン発表を皮切りに日本の白物家電市場へ本格参入。

平野選手が出演するテレビCMやデジタル広告などの大型プロモーションも展開され、ブランドの認知拡大と浸透を図ります。

TCL JAPAN ELECTRONICS「TCLブランドアンバサダー就任式＆新商品発表会」のレポートでした。

