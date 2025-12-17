◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選 ミックスダブルス 日本11-2トルコ(日本時間17日、カナダ)

2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選、ミックスダブルスの日本代表がトルコ代表に勝利しました。

3勝2敗同士で3位タイにつけている世界チームランキング3位の日本代表・小穴桃里選手、青木豪選手ペアは同99位のトルコ代表と対戦。

第1エンドいきなり3点を獲得した日本は続く第2エンド、先攻の日本は最終ショットを投げナンバー1からナンバー3をマーク。トルコは最終ショットを手前のガードストーンに当ててしまい、日本が3点をスチールします。

劣勢となったトルコは第3エンド、複数得点を狙いパワープレーを選択。しかしトルコの最終ショットはハウス手前で失速、ここでもナンバー1から3までを日本が獲得します。さらに第4エンド、最終ショットを投げ終えた時点で日本はナンバー1と2をマーク。トルコはダブルテイクアウトを狙いますが、日本のストーンがナンバー1にとどまり3連続スチールで10-0で前半終了となりました。

第5エンドは2点を奪われ10-2、第6エンドは日本が1点を獲得したところでトルコが日本の勝ちを認め、11-2で日本が勝利しました。

この結果、6戦目を終えて日本が「4勝2敗」、翌日対戦のオーストリアとの試合は不戦勝の予定となっています。

最終予選は全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、それぞれ上位2チームがプレーオフに進出します。このプレーオフの結果で、残り2枠となっている五輪出場チームが決定します。