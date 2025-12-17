淀みなく決めた字牌単騎に、ファンも大絶賛だ。「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第1試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、南3局にわずか4巡というスピード感溢れる満貫を成就。決断とともに、アガったあとに“うんうん”とうなずくようなかわいらしい仕草を見せ、ファンが注目した。

【映像】会心の一撃！岡田紗佳がかわいく“うんうん”と頷く様子

個人2勝目を目指す岡田は、南3局の時点で3万5000点持ちのトップ目。2着目は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）で、その差は4200点差だ。なんとか残り2局で逃げ切り、できるならこの局で加点をして、さらにリードを広げたかったところ、配牌は3面子が既に完成し、しかも赤牌も2枚という大チャンス。2巡目にカン八万を引いて早くもテンパイしたが、ここは1筒単騎ながらダマテン。そして次巡、字牌の北を引いてきたところで1筒切りとし、北単騎でリーチを宣言した。

これにすぐさま飛び込んでしまったのがU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）。手牌が一歩進んだところ、北は完全な不要牌。さらに岡田の3巡目リーチは、ほぼノーヒントともなれば、北は自然と捨てられる。直後に岡田から「ロン」の声がかかり、リーチ・一発・赤2の満貫8000点が確定した。

この北単騎からの一発アガリにファンは「これはナイスリーチ」「好プレー」「流石や」「これはえぐ」と称賛の声が寄せられると、岡田は「8000（点）」と申告した後、何か間違ったかと思ったのか、一瞬戸惑い、その後に間違っていなかったと確認するように“うんうん”と頷くかわいらしい様子で、ファンの目を奪っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

