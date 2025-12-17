三重・下津醤油 地域還元「感謝祭」開催 定番・人気商品をお買い得に

三重県・津の醸造メーカーである下津醤油は、11月30日〜12月1日、恒例の地域還元イベント「下津醤油 感謝祭」を開催した。

会場では、同社の主軸ブランド「特級 利兵衛」や濃口しょうゆ「大地のしずく」をはじめ、醤油、みそ、つゆ、たれ、ドレッシング等を単品一律30％引きで販売したほか、ギフトセットもお買い得価格で提供。取引先・近隣企業やキッチンカーも参加し、賑わいを見せた。

値引き対象商品は、主軸ブランドの「特級 利兵衛」や濃口しょうゆ「大地のしずく」をはじめ、醤油、みそ、つゆ、たれ、ドレッシング、「伊勢芋かりんとうおこまさん」など。

特に醤油の徳用サイズやたまご焼き専用醤油「たまご焼き自慢になりました」、冬場に需要が高まる煮魚専用つゆ「魚が喜ぶこれ一本」など定番人気商品は、まとめ買いする姿も多く見られた。

物販・飲食コーナーでは、同社オリジナルの「利兵衛だんご」をはじめ、野田米菓、富士珈琲、赤塚植物園、マルキ商店など馴染みの店が出展。

地元企業の共同出資で運営するあかり屋は、「伊勢芋入り津餃子」や「松阪牛伊勢芋コロッケ」など地場食材を使用した新ご当地グルメをPRした。