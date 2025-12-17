Ì¾¸Å²°ÆîÉô»Ô¾ì¤Ç¡ÖÆùµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡× Í¥½¨5Æ¬¤òÉ½¾´
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ìÆîÉô»Ô¾ì¤Ç12·î8Æü¡¢ÆîÉô»Ô¾ì½Ð²ÙÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè2²óÆùµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï°¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢ÉÙ»³¡¢Ä¹Ìî¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¤Î6¸©¤«¤é·×140Æ¬¤¬½ÐÉÊ¡£¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¾Þ¤Ê¤ÉÆþ¾Þµí5ÅÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÆ±¶¨µÄ²ñ¡¦À®ÅÄ±Ñ¼ù²ñÄ¹¡ÊÌ¾¸Å²°¿©Æù»Ô¾ì¼ÒÄ¹¡Ë¤Ïº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤È¤Ê¤ê¡¢µí¤ÎÈî°é¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È»×¤¦¡£À¸»º¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤â´Þ¤á¡¢À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÏÂçÊÑ¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³èËÉ±Ò°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎµíÆù¡¢ÆÃ¤ËÏÂµí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÆùµíÀ¸»º¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸·¤·¤¤´Ä¶¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬À®¸ùÎ¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÅöÃÏ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ËüÇî¤ÎÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬¤³¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ë¤âµÚ¤Ö¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤¬Ã°Àº¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¸»º¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤¤µíÆù¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢»ä¤É¤â¤â´Ø·¸³Æ½ê¤È¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅØ¤áÀ¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ºº¹ÖÉ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿©Æù³ÊÉÕ¶¨²ñ¡¦ÏÂ¿ÎÃ£Ï¯Ì¾¸Å²°»ö¶È½ê½êÄ¹¤¬¡ÖÏÂµí¡¢¸ò»¨¼ï¤È¤âÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¡×¤È¾Î»¿¡£¸á¸å¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·¬¸¶±Ñ¼Â»á½ÐÉÊ¤ÎÆùµí¤¬3502±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£