¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¤Î°æ¾å¹Âç¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡¡¡Ö¤â¤¦´ØÀ¾¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¡×
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°æ¾å¹Âç³°Ìî¼ê¤¬£±£·Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¡Ö£³£¹¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¸õÊä¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¡Ö¡Ø¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ù¤È¤«¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÊý¤Ç¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¤ÏÄÌ»»£´£µ»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¶ÂÇÅÀ¤ÈºÍÇ½¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âçºå¡¦ÂçÅì»Ô½Ð¿È¤ÇÍúÀµ¼Ò¡¢ºå¿À¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦´ØÀ¾¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¤³¤ÎÃÏ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°ÜÀÒ¤ò¡ËËÜÅö¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£