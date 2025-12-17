熊田曜子、ブラトップ＆美脚丸出しでポールダンス 「ボディは世界レベル」「芸術そのもの」と反響
タレントの熊田曜子（43）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。美脚丸出しで逆さ向きにポールダンスを披露する写真を公開した。
【写真】「ボディは世界レベル」ブラトップ姿で美脚を惜しげもなく見せる熊田曜子
熊田は「大阪でポールダンスを踊らせてもらったよ」と書き出し、「ステージポールは @studio.sweetpia 代表 @kazuya_naka 先生にたてて頂いたの」と投稿。「優しいお人柄とポールのプロという絶大な信頼で安心感が大きすぎました」とつづった。
「リハ終わりにご無理を言ってハンスタとペンシルをぜひ一緒にとリクエスト ありがとうございます」とし、「大阪に泊まりの時はスイートピアでポールダンスレッスンを受けさせて頂いてるから今度は kazuya先生のレッスンを受けさせてください」と結んだ。
写真では、ポールを握り、逆さ向きでポーズを決めるショットを公開。淡い紫色のブラトップとホットパンツ姿で、引き締まった美脚や腹筋があらわになっていた。
この投稿には「美しいボディラインとともに踊るポールダンス 芸術そのもの」「熊田さんのボディは世界レベル」などの反響が寄せられた。
