12月16日におこなわれた参議院予算委員会質疑でのれいわ新選組・奥田ふみよ参議院議員の言動が話題になっている。

【写真】気持ちよさそうに…K-POPのaespaを踊る奥田ふみよ議員

委員長から注意された奥田議員

「この日、初当選で3児の母であると自己紹介した奥田氏は、『このまま“ほったらかし”とったら、子どもを殺す暴力政治が、そう遠くない将来にくるかもしれん』と強い危機感を表明。高市早苗首相に『子どもを戦争に行かせない』ということを誓わせました」（全国紙政治部記者、以下同）

このあと奥田氏は声高らかに「主権者の皆さん! 女性初の総理だからといって絶対騙されないでください!」と呼びかけると、「自民党、裏金、泥棒した犯罪者が8人も閣僚に紛れ込んでいる。それが自民党、高市政治です」と断罪。

「続けて、『6割の市民が生活苦しいのに市民にはお米券たった3000円だけ配って、とことん市民に金を出し渋り、その一方、アメリカには桁違いの投資。主権者のみなさん! 政治はみんなのものです』などと話していました」

ところが、「裏金を泥棒した犯罪者」といった表現に委員長から「不適切な言質があるとのご指摘がありました」と注意され、「速記録を調査のうえ、適当な処置を取ることといたしました」と指摘された。

ネットで奥田氏の弁舌に賛否渦巻く中、一人拍手を送っていたのが同党の大石晃子共同代表だ。大阪府庁の職員時代、橋下徹元大阪府知事に「サービス残業をどんだけやっとると思ってるんですか?」と食って掛かったことで知られ、国政への進出後も権力に立ち向かっている。

「大石氏は奥田氏の答弁について、同日更新した自身のXで、《今、せいぜい高市政権にチクッと釘を刺すくらいの演出しか国会では許容されなくなっている》としながら、《この同調圧力に負けない圧を発してはじめて、言論の自由空間は出現する。その体現者が今日は #奥田ふみよ だった》と“最大級の賛辞”を送っています」

たった1日で“有名”になった奥田氏だが、ある動画がにわかに脚光を浴びているのだ。

「奥田氏は3年前から、『全国カルト校則廃止プロジェクト』と称して、理不尽な校則の廃止活動に取り組んでいますが、その一環として自身のTikTokの中でなぜかダンスを踊っているのです」

「#奥田ふみよが踊ってみた」と題した動画では、奥田氏が「ピアスは人権」と書かれたたすきをかけ、後方のダンサーが「髪型好きにさせろ」と主張。今年初の紅白出場が決まった韓国の4人組グループaespaの楽曲『Whiplash』に合わせてパフォーマンスしているのだ。



aespaといえば、中国人メンバー・ニンニンが3年前、ファンクラブ向けのアプリに投稿した卓上ランプ写真が原爆の“きのこ雲”を連想させるとして物議を醸し、紅白歌合戦出場決定を機にSNSで再燃している。

「この動画は一風変わっているだけでなんら問題ないのですが、aespaの“きのこ雲”騒動に結び付けて奥田氏を批判する人が多いのもたしか。この動画はXでいまも拡散されています」

妙な“火種”にならないことを祈りたい。