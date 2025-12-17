タレントの磯山さやか（42）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。独身でいることでの周囲の反応について明かした。

結婚についての話題になり、現在独身の磯山は「20代とかもうちょっと若かった時は、“早く結婚したほうがいいよ”とか、“なんで結婚しないの？”みたいな、結婚系を言われたことが結構多かった」と回想。「それはそれでいいじゃない、タイミングがあるし、するしないも関係ないじゃないと思ってた」と振り返った。

しかし「最近は逆に、それが言われないプラス、“アレ？この年まで結婚しないのって、プライベートで性格が悪い？”とか、“めちゃくちゃ大変な女なんじゃないか”って言われた始めた瞬間に、うわってなった」と告白。「SNSのコメントとかそういうので、“早く結婚してほしいけど、しないってことは…”って言われたりとか」と打ち明けた。

そのため番組MCの「ハライチ」澤部佑が「でもめちゃくちゃいい人ですから」とフォローしたが、磯山は「だって結婚してたって、性格がクッソ…」と言いかけ、「ごめんなさい、ごめんなさい」と軌道修正。「性格がとっても悪い方とかもいらっしゃる。結婚が正義みたいになってるのを押しつけられるのはなと思います」と語っていた。