庄司浩平“今までどこにいたの”にマジレス「去年までバイトしていましたので都心部で」 ViVi国宝級イケメンランキング13位と躍進
俳優の庄司浩平が、23日発売のファッション雑誌『ViVi』2・3月合併号（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」2025年下半期NOW部門13位に輝いた。
【写真あり】庄司浩平の国宝級なイケメンっぷり
庄司は『仮面ライダーガヴ』『40までにしたい10のこと』など話題作に次々出演、25年下半期に人気を伸ばし、NOW部門に初ランクインを果たした。特に熾烈な争いが繰り広げられているNOW部門にて、初ランクインにして13位という高順位を残した。
『ViVi』の公式Xでは「『今までどこにいたの』と思わず呟いてしまうほど、掘れば掘るほど新たな魅力があらわになっていく」と庄司の魅力が語られた。そんなポストに庄司が反応。「今までどこにいたかと言うと、去年までバイトしていましたので都心部でいろんなことをしてました」と返していた。
この流れにファンは「そういう事じゃないのよ」「正直に答えていらっしゃる」と返していた。
【写真あり】庄司浩平の国宝級なイケメンっぷり
庄司は『仮面ライダーガヴ』『40までにしたい10のこと』など話題作に次々出演、25年下半期に人気を伸ばし、NOW部門に初ランクインを果たした。特に熾烈な争いが繰り広げられているNOW部門にて、初ランクインにして13位という高順位を残した。
この流れにファンは「そういう事じゃないのよ」「正直に答えていらっしゃる」と返していた。