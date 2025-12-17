歌手・GACKT（52）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。オーストラリアのアルバニージー首相が、同国で10日から施行された16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律を巡り「この改革によって子どもの暮らしが変わる」と述べ、意義を改めて強調したことに言及した。

国家レベルでの禁止は世界初。欧州やアジアの複数の国が注目しており、アルバニージー氏は、規制の動きは「世界に波及する」と自信を見せた。また、「法律は完璧ではない」と認めた上で、利用を制限することでSNSを巡る「コントロールを取り戻す」必要性も訴えた。

法律は、子どもを有害なコンテンツなどから守る狙いで、昨年12月に成立。準備期間を経て今月10日に施行された。SNS運営事業者は16歳未満のアカウント取得を阻止することが義務付けられ、違反すれば最大4950万豪ドル（約51億円）の制裁金が科せられる。

GACKTは「オーストラリアで、【16歳以下のSNS使用が禁止】になるというニュースを見た」と切り出し、「ボクは、SNSという道具は【自由】を与える一方で、【扱いを誤れば心を壊す刃物】だと捉えてきた。大人ですら振り回されるものを、子どもに丸投げするのは無理がある。だから国家が線を引く判断自体は理解できる」とした。

その上で「だが、ここで幾つもの疑問が生まれる。YouTubeなどのSNSは危険だから禁止。ではテレビはどうなんだ？16歳以下はテレビは禁止にならないのか？情報の洪水という意味では構造はほぼ同じ。刺激の強度はテレビの方が高い場合もある。SNSだけを標的にし、テレビを聖域扱いする論理には無理がある」と指摘。

「さらに、SNSはすでに生活の基盤だ。完全に閉じるのは非現実的で、遠ざけるだけでは判断力は育たない。抜け道も多く、守るべき子どもだけが不利になる。結局、論点は【道具】ではなく【主体性】だ。テレビでもSNSでも、何を選び、どこで線を引くかを鍛えることが本質。国家の規制より、親も学校も本人もこの情報に溢れた世界で、【どう生きるか】を教える方が力になる」と自身の考えをつづった。

そして、「問われているのは、自由を奪うことではなく、【自由を扱える人間をどう育てるか】だ。まったくよくわからない世界になったもんだ。オマエはどう考える？」と呼び掛けた。