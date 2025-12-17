小学５、６年生の選抜チームによる軟式野球の大会「ＮＰＢジュニアトーナメントＫＯＮＡＭＩ ＣＵＰ ２０２５」（１２月２６日から神宮球場、横浜スタジアム）の監督記者会見が１７日、オンラインで行われ、読売ジャイアンツジュニアの西村健太朗監督が出席した。

過去３度の優勝があるジャイアンツジュニア。今回１４年以来、１１年ぶりの優勝を目指す。ジャイアンツアカデミーコーチとしてジュニアチーム監督６年目となる西村監督は２１年に準優勝したが、優勝経験はない。来季から巨人３軍投手コーチに就任するため最後の指揮で頂点を目指す。

「投手を中心に固い守備でリズムを作り、打線はどこからでも得点とれる打線です。全員に注目してもらえたら。大会を開催していただけることに感謝し、なるべく多くの選手を使って２０１４年以来の優勝を目指します」と話した。

今年のジャイアンツジュニア選考会には、東京都を中心に約４００名の応募があった。一次選考のデジタルトライアウトを経て、ジャイアンツ球場、調布市民西町少年野球場、ジャイアンツタウンスタジアムで３度にわたる選考会を実施し、最終的に１８名を選出した。

ジャイアンツジュニアは西村監督の他にジャイアンツアカデミーコーチがスタッフとして参加。来季から巨人２軍打撃コーチに就任する大田泰示氏と、元育成選手の黒田響生氏がコーチを務め、元育成選手の成瀬功亮氏がマネジャー、元投手の与那原大剛氏がサブマネジャー。代表は大森剛氏が務めている。

この大会は２００５年に創設され、今回が第２１回となる。昨年の第２０回記念大会に招待チームとして参加したオイシックス新潟アルビレックスＢＣ、くふうハヤテベンチャーズ静岡の各ジュニアチーム、ルートインＢＣリーグ、四国アイランドリーグｐｌｕｓの各ジュニアチームを正式な出場チームとし、ＮＰＢ１２球団各ジュニアチームと合わせた計１６チームで開催する。