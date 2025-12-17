17日（水）午後は太平洋側も広く雨が降るでしょう。晴れている関東も夜はにわか雨にお気をつけください。

＜17日（水）の天気＞

北海道では冬型の気圧配置が続く見込みです。日本海側で雪やふぶきとなり、真冬の寒さになるでしょう。また、日本海から近づく低気圧の影響で、西日本の日本海側や北陸で雨が降り出しています。大気の状態が不安定なため、急な強い雨や落雷・突風に注意してください。

午後は東北や太平洋側にも雨の範囲が広がり、東北や北陸の内陸部では湿った雪になるでしょう。お帰りの時間帯には全国的に雨や雪になりますが、関東では北側の山々に雨雲がブロックされるため、雨は降らないところがほとんどとなりそうです。ただ、夜は千葉や茨城など関東沿岸部でにわか雨の可能性があります。お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘があると安心です。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌は真冬並みの寒さになる一方で、東日本や西日本では平年より高くなるところが多いでしょう。

札幌 -1℃（-2）

仙台 9℃（-1）

新潟 9℃（-1）

東京 14℃（＋2）

名古屋 13℃（±0）

大阪 15℃（＋2）

鳥取 11℃（-2）

高知 16℃（±0）

福岡 15℃（＋2）

鹿児島 20℃（＋2）

＜週間予報＞

■西日本

18日（木）・19日（金）は晴れるところが多いでしょう。20日（土）から21日（日）にかけては広く雨が降りそうです。くもりや雨でもかなり暖かく、来週中頃にかけて平年より気温の高い状態が続く見込みです。クリスマスは雨の降るところが多くなりそうです。

■北日本・東日本

18日（木）は天気が回復して、広く日差しが届くでしょう。北海道は19日（金）から再び天気が崩れ、週末は気温が高いので雨やみぞれになりそうです。なだれや路面状況の悪化に注意してください。

そのほかでは19日（金）も晴れますが、20日（土）は東海から雨が降り出し、21日（日）にかけて広く雨が降る見込みです。暖かい雨になりますが、一時的に降り方が強まるおそれがあります。