中国の王毅外相は、サウジアラビアなど中東3か国の外相らとそれぞれ会談し、高市首相の台湾有事をめぐる発言について、各国が「断固反対を表明した」と主張しました。

中国外務省によりますと、王毅外相は、中東のアラブ首長国連邦、サウジアラビア、ヨルダンの3か国を歴訪した後、中国メディアのインタビューに応じました。

この中で王毅外相は、それぞれの国の外相らとの会談で、「台湾に関する歴史的事実を紹介した」と述べた上で、3か国が「高市氏による台湾問題をめぐる中国への内政干渉に断固反対する立場を明確に表明した」と成果を強調しました。その上で「3か国は改めて“一つの中国”の原則を堅持し、中国の国家主権と領土の完全維持を強く支持し、国家統一の実現を支持した」などと主張しました。

また、王毅外相は、「アラブ民族は中華民族と同様に、植民地支配と抑圧を受けた経験があり、中国側の立場により深く共感できる」と述べています。中国の習近平国家主席や王毅外相は最近、各国との会談で日本に対する批判などをくり返していて、国際社会で中国による主張を浸透させる狙いがあります。