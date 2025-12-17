『M3GAN／ミーガン』シリーズのスピンオフ映画『ソウルメイト（原題：Soulm8te）』が、米ユニバーサル・ピクチャーズによる2026年1月9日の公開スケジュールから外されたことがわかった。米が報じた。

ブラムハウスとアトミック・モンスターが手がける本作は、AI人形を手に入れた男性を描くエロティックスリラーで、「1990年代のドメスティック・スリラー（家庭内サスペンス）」に着想を得た作品とていた。監督は、ホラー映画『ユー・アー・ノット・マイ・マザー』（2023）のケイト・ドーランが就任していた。

公開まで1カ月を切るなか、ユニバーサルは『ソウルメイト』を自社配給から外し、他の配給会社に売り込んでいるという。現時点で、本作の最終的な行き先は不透明な状況だ。

背景のひとつには、シリーズ続編『M3GAN／ミーガン 2.0』（2025）の興行不振があるとみられる。2022年公開の第1作は製作費1,200万ドルに対し、全世界で1億8,000万ドルの興行収入を記録する大ヒット。一方、第2作は製作費が2,500万ドルに増加したものの、全世界興収は3,900万ドルにとどまった。米国での予想外の不振を受け、ブラムハウスは作品ラインナップのを進め、日本では劇場公開直前に中止がされる異例の事態となった。

さらに、米パラマウント・ピクチャーズのホラー映画『おさるのベン』が、『ソウルメイト』と同じ2026年1月9日へ公開日を移動したことも影響したと考えられる。メジャースタジオ同士がホラー作品を同日に公開することは稀であり、本作はいずれ日程変更を余儀なくされる状況にあった。

今回の決定はブラムハウスとアトミック・モンスターにとって痛手となったが、他の作品は引き続き好調だ。人気ゲームを原作とするホラーシリーズの続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』は、米国・カナダで初週末に6,400万ドルを記録し、興収ランキングで首位を。現在までに国内興収9,680万ドル、全世界興収1億7,500万ドルに達している。2025年公開ホラー作品としては、両スタジオ製作の『死霊館 最後の儀式』（約8,400万ドル）に次ぐ第2位のオープニング成績となった。

Source: