¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°ºÇ¿·ºî¡¢Ææ¤ÎUFO±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡ÙÊÆÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«
µð¾¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·ºî±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡§Disclosure Day¡Ë¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¤«¤Í¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æµ×¡¹¤Î¡ÈUFO±Ç²è¡É¡£¡ØÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡Ê1977¡Ë¤ä¡ØE.T.¡Ù¡Ê1982¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¡Ê2005¡Ë°ÊÍè¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤â¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¨¡¨¡¤½¤ì¤òÃ¯¤«¤Ë¼¨¤µ¤ì¡¢¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤é¨¡¨¡¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉÝ¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼¯¤¿¤Á¤Î½¸¤Þ¤ëÇÑÔÒ¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤ä¡¢¿Í¡¹¤¬°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È±é¤¸¤ë¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¤Î³§¤µ¤ó¡£¤µ¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÍ½Êó¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Î¡¢º£Æü¤ÎÍ½Êó¤Ï¡Ä¡Ä¡×¼¡¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¼Ô¡É¤ÎÀ¼¤À¡£À¤³¦Ãæ¤¬²èÌÌ±Û¤·¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«Ææ¤á¤¤¤¿¶¼°Ò¤ÎÅþÍè¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¡¹¤Ë¤Ï¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡£70²¯¿Í¤ÎÃ¯¤â¤Ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー±é¤¸¤ëÆæ¤ÎÃË¤À¡£¡ÖËÍ¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¸«¤»¤ë¤ó¤À¡×¡Ö²¿¤ò¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤ë¡×
±ÇÁü¤Î¹ç´Ö¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ê¤Ë¤«¤Ë¸þ¤±¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ä¡¢ÃËÀ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¸³¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥¯¥ë¡¢¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡¢¼«Âð¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÁÜºº´±¤¿¤Á¤Î»Ñ¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢Ì¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¿¿¼Â¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²¿¼Ô¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´±é¤¸¤ëÃË¡£¼ã¤¤½÷À¤Ï²¿¼Ô¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£
¥·¥¹¥¿ー¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤Ê¤¼¿À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¹¤¤±§Ãè¤ò»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÁÏ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡ÊDisclosure Day¡Ë¡Ù¤È¤Ï¡Ö¸øÉ½¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ËÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶°Æ¤Ï¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤¬Ã´Åö¤·¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¤Î¤Û¤«¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ê1993¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×¤¬¼¹É®¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ê2023¡Ë¤Î¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ê2024¡Ë¤Î¥¤¥ô¡¦¥Ò¥åー¥½¥ó¡¢¡Ø¥·¥ó¥·¥ó/SING SING¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡£²»³Ú¤ÏÌ¾¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡§Disclosure Day¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯6·î12Æü¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
