°æ¾å¾°Ìï¡¡ÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¤ÎºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï°Õ³°¤ÊÁª¼ê¡ÖÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤³¤È¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢ÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¤Ç°Õ³°¤Ê¡ÖºÇ¶¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ô£á£ì£ë£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô¡×¤Ï¡Ö°æ¾å¤ÏÅÁÀâ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ³°¤ÊºÇ¶¯¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤òÌÀ¤«¤¹¡×¤È¤·¡Ö£²³¬µé¡Ê£´ÃÄÂÎ¡ËÀ©ÇÆ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë»Ï¤á¤Æ·ãÆÍ¤·¤¿¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤òµó¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½é´ü¡Ê£±£³Ç¯¡Ë¤ÎÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç°æ¾å¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿ÅÄ¸ýÎÉ°ì¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç°æ¾å¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼èºà¤Ë¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯£¹·î¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç·ãÆÍ¡£ÆâÍÆÅª¤Ë¤â°æ¾å¤¬°µÅÝ¤·¡¢È½Äê£³¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÍèÇ¯½Õ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯Å¨¤È¤Î·èÀï¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£