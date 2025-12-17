¹â¶¶°¦¡¡£±Æü¤Ë£Ã£Í£Ï½¢Ç¤¤â¡Ö£Ã£Í£Ï¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡¡É×¡¦¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤Ï¶ÄÅ·
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¡Ê£µ£°¡Ë¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶°¦¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ð£é£ë£á¤Ç¤ó¤¡¡¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö£Ð£é£ë£á¤Ç¤ó¤¡×¤Ï¡¢»È¤Ã¤¿ÅÅµ¤Âå¤Î°ìÉô¤¬¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ËÅê»ñ¤µ¤ì¤ë°ìÈÌ²ÈÄí¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤¢¤Ù¤Ï¡Ö£å¡¥£Ã£Ù£Ã£Ì£Å¤³¤É¤âÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ÁÌ¤ÍèÀ½ºî½ê¡×¤Î£±Æü£Ã£Í£Ï¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹â¶¶¤Ï¡Ö£Ã£Í£Ï¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤Èº¤¤ê´é¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¢¤Ù¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÊäÂ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢£Ã£Í£Ï¤Ï£Ã£è£é£å£æ¡¡£Í£á£ò£ë£å£ô£é£î£ç¡¡£Ï£æ£æ£é£ã£å£ò¡ÊºÇ¹â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ÎÎ¬¤À¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Ù¤¬¡ÖÆüËÜ¡¢À¤³¦¡¢±§Ãè¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø£Ð£é£ë£á¤Ç¤ó¤¡Ù¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ·è¤á¥Ý¡¼¥º¡£¹â¶¶¤â¡Ö¤¢¤Ù¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌÀ¤ë¤¤¡£»ä¤Ï¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¤òÀäÂÐ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡×ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¯Èë·í¤Ï¡¢´¶¼Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Ù¤Ï¡ÖºÊ¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¦¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¹â¶¶¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤½¤¦¡£¤¢¤Ù¤¬¡Ö¤â¤¦Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¢¡¼¡ª¡¡¥¦¥±¤ë¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£½ª»ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤ÍÍ»Ò¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£