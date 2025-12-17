櫻坂46谷口愛季、膝上スカートからスラリ美脚「ちょけたポーズが面白い」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】櫻坂46の谷口愛季が12月16日、自身のInstagramを更新。膝上スカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】20歳櫻坂46「ちょけたポーズが面白い」膝上スカート姿のオフショット
谷口は「13th Single BACKS LIVE！！ありがとうございました〜」とコメントし、ステージ上での膝上スカート姿を公開。白Tシャツにダークカラーのプリーツスカートを合わせた衣装で、すらりとした脚線美が際立つスタイリングを披露している。
投稿では、背景に写ったステージロゴを持ち上げるようなポーズを披露している写真や、リハーサル中の後ろ姿など様々なショットを載せている。
この投稿には、「膝上スカートが似合いすぎる」「スタイル抜群」「笑顔に癒される」「これは可愛すぎる」といった声や、「ちょけたポーズが面白い」「BACKSを持ち上げてるんだね（笑）」「力持ち！」というコメントも寄せられている。（modelpress編集部）
◆谷口愛季、膝上スカート姿に反響
◆谷口愛季の投稿に反響
