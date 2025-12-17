板野友美、美脚スラリの純白衣装姿 AKB48ステージ裏ショットに反響「天使みたい」「あの頃の輝きそのまま」
【モデルプレス＝2025/12/17】元AKB48でタレントの板野友美が12月16日、自身のInstagramを更新。AKB48の20周年コンサートの舞台裏ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB「美脚が眩しい」純白のミニスカアイドル衣装姿
板野は「ステージの下はこんな感じになってる」「クリスマスのネオンみたいで可愛いよね」とコメントし、「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 」での舞台裏ショットを公開。ミニ丈スカートに繊細な装飾が施されたトップス、ロングブーツを合わせた純白の衣装姿で、美しい脚を際立たせている。
この投稿に、ファンからは「衣装が天使みたい」「美脚が眩しい」「可愛さを更新している」「ステージ下まで映える」「武道館の空気が伝わる」「あの頃の輝きそのまま」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB「美脚が眩しい」純白のミニスカアイドル衣装姿
◆板野友美、美脚際立つAKB衣装を披露
板野は「ステージの下はこんな感じになってる」「クリスマスのネオンみたいで可愛いよね」とコメントし、「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜 」での舞台裏ショットを公開。ミニ丈スカートに繊細な装飾が施されたトップス、ロングブーツを合わせた純白の衣装姿で、美しい脚を際立たせている。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「衣装が天使みたい」「美脚が眩しい」「可愛さを更新している」「ステージ下まで映える」「武道館の空気が伝わる」「あの頃の輝きそのまま」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】