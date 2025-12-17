Stray Kids¡¢¿·AL¡ØDO IT¡Ù¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3½µÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê
Stray Kids¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3½µÏ¢Â³¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬12·î16Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Stray Kids¤ÏÀè·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Ç¡¢20ÆüÉÕ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¼çÍ×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ10°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢3½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¿·ºî¤ª¤è¤Ó¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDo It¡Ù¡ØDIVINE¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡×1°Ì¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×2°Ì¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥«¥ì¥ó¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡×2°Ì¡¢¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ½ü¤¯¡Ë¡×135°Ì¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È·×7ÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¹¥Ä´¤ÊÀ®ÀÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ï¡¢¡ÖBillboard 200¡×¤Ç160°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢16½µÏ¢Â³¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ØDO IT¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¡¢Stray Kids¤Ï4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤È¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¼çÍ×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì7ºîÏ¢Â³¡¢8ºîÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«²»³Ú»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂç½°À¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖHot 100¡×¤Ç¤Ï¡¢4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤È¡¢¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î°ì¤Ä¡ØDo It¡Ù¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤òÉý¹¤¯ÀÊ´¬¤·¤¿¡£
Stray Kids¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ú¹ñÆâ³°¤Î²»¸»¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖStray Kids World Tour ¡ÆdominATE¡Ç¡×¤ÎÀ®¸ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¾¤À¤¿¤ë²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ç¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê°¦¤ò¼õ¤±¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÈà¤é¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
