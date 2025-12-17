川口春奈、2025年は「30代のスタートダッシュがこんなに濃いものなんだ、と」
女優の川口春奈（30歳）が、12月16日に行われた、連続ドラマ「スキャンダルイブ」（ABEMA）の大ヒット御礼トークショーに登壇。「2025年を漢字一文字で表すと？」の質問に答えた。
「スキャンダルイブ」は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMAのオリジナルドラマ。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか……「スキャンダルイブ」は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマだ。
イベントの中で、「2025年を漢字一文字で表すと？」聞かれた川口は「濃」と回答。「激しめの、味が濃かったなという1年でした。今回いただいた役も自分自身はあまり挑戦したことのないような役柄で、チャレンジングな1年でした」と返しつつ、30歳を迎えたことも受け「30代のスタートダッシュがこんなに濃いものなんだと、良くも悪くも感じたすごく激しい1年でした」と1年を回想した。
