櫻坂46・守屋麗奈、山下瞳月は「意外にめっちゃかわいい感じのものが好き」
月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は櫻坂46の守屋麗奈さんに、注目しているホリデーギフトについて聞いてみました。ホリデーシーズンに向けて、コフレや限定品が続々と登場しているなか、れなぁが贈りたいorもらってうれしいアイテムは…？
自分へのご褒美ギフトも見つけたいな
イルミネーションなども始まり、どこに行ってもクリスマスソングが流れてきて、ワクワクする季節ですね！ ホリデーギフトは毎年、メンバー間で個人的にあげたりもらったり、という感じなんですけど、今年はどうしようかな？
ポーチ付きの限定コフレは、人にもあげるけど、自分用に買ったりもします。宝箱感のあるアドベントカレンダーも楽しいですね！ 気軽なギフトでよく選ぶのは、ボディクリームやハンドクリームかな。SHIROのホワイトリリーは使いやすくて私も好きな香りなのでおすすめです。あとは、ディオールのリップ マキシマイザーとか、シャネルのリップクリームとか、色のついていないリップアイテムも私のギフトの定番。いつも、比較的誰にでも好き嫌いなく使ってもらえそうで、ちょっと気分が上がるものを選びたいと思っています。
とはいえ、好みを熟知している友だちへのギフトは、より喜んでもらえそうなものを見つけたい。たとえば山下瞳月になら、意外にめっちゃかわいい感じのものが好きだから、ジルスチュアートのアイシャドウパレットとかをあげたいです。
💡 RENA'S BEAUTY POINT
「メンバーでも使っている子が多いAの美顔器は親にあげたいな。持ち運びしやすくて私も愛用中。Bは先輩にいただいてうれしかったバスソルト。Cは香りがほどよく持続するハンド美容液。しっかり保湿できてサラサラの仕上がりがお気に入り」守屋麗奈
もりや・れな 2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46二期生。愛称れなぁ。櫻坂46の13thシングル『Unhappy birthday構文』が好評発売中。Instagram
★次回は2478号（2026年1月7日発売）予定です。
ジャケット\55,000 パンツ\40,000（共にUhr/Uhr Online Store） ブラウスはスタイリスト私物
写真・上村透生 スタイリスト・仮屋薗寛子 ヘア＆メイク・鈴木海希子 取材、文・古屋美枝
anan 2475号（2025年12月10日発売）より