【DXサウンドライダーカプセムセット02】 【DXサウンドライダーカプセムセット03】 12月17日16時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：各3,630円

バンダイは、なりきり玩具「DXサウンドライダーカプセムセット02」と「DXサウンドライダーカプセムセット03」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月17日16時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は各3,630円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」の変身アイテム「カプセム」を、音声ユニットを搭載し様々なサウンドを発動可能とした「DXサウンドライダーカプセムシリーズ」第2弾と第3弾。

「DXサウンドライダーカプセムセット02」は「ストリームカプセム」と「ウイングカプセム」、「DXサウンドライダーカプセムセット03」は「マシーナリーカプセム」と「プロジェクションカプセム」がラインナップする。

通常DX版と同じ本体サイズ内に電子部品を搭載し、新たに搭載されたボタンを操作することはもちろん、カプセム特有の回転ギミックを検出するスイッチも搭載し、様々なアクションでカプセム本体から音声を発動する。

音声モードは切り替えが可能で、カプセム固有の能力効果音が発動可能な「変身前モード」、変身時の効果音が発動可能な「変身モード（ボイスなし）」、変身時の効果音に合わせて万津莫（演：今井竜太郎）のボイスが鳴る「変身モード（ボイスあり）」の3種が搭載されている。

本商品は通常DX版同様に、別売りの「DXゼッツドライバー」と連動が可能。ドライバーにカプセムをセットして回転させることで、ドライバーから鳴る変身音に合わせてカプセムから追加効果音、さらに必殺技操作時も、必殺技後の追加効果音が発動する。

また、「DXサウンドライダーカプセムセット01」の2026年5月発送分も予約を受け付けている。

DXサウンドライダーカプセムセット02

DXサウンドライダーカプセムセット03

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映