mgb skin新作でゆらぎ肌を整える♡アゼライン酸美容液誕生

季節の変わり目や環境の変化で、なんとなく肌が不安定になる…そんなゆらぎ肌に寄り添う新アイテムが、mgb skinから登場します。アゼライン酸³を贅沢に配合した「アゼライック³バランスセラム」は、毎日のセルフケアに取り入れやすいみずみずしさが魅力。肌荒れを未然に防ぎながら、すこやかな肌印象へ導く1本です。

アゼライン酸*¹を高配合した新発想セラム

2025年12月23日（火）発売のAZELAICBALANCE SERUM（30mL/\3,300税込）は、特殊なイオン技術によりアゼライン酸¹を惜しみなく配合。

水にも油にも溶けにくい特性をイオン化によって克服し、濁りのないクリアなリキッドを実現しました。とろみのあるテクスチャーで顔全体にもピンポイントにも使いやすく、朝晩の使用が可能です。

ドクダミ×CICAで肌ゆらぎ*³を多角的にケア

ドクダミエキス¹と、CICA成分をリポソーム化したTECAリポソーム²を組み合わせることで、乾燥や紫外線による一時的な肌の不安定さ³をケア。

さらに、CLEANONE（フナバラソウエキス、タチアオイ花エキス）を配合し、うるおいを与えながらなめらかな肌へ整えます。パラベンやエタノールなど8つのフリー処方も嬉しいポイントです。

*¹乾燥や紫外線により一時的に不安定な肌状態

*²乾燥による肌荒

*³アゼライン酸（整肌成分）

毎日使えるやさしさ設計

アゼライン酸*¹を高配合しながらも、刺激感を抑えたおだやかな使用感を追求。デリケートに傾いた肌でも使いやすく、レチノールやハイドロキノン使用後のアフターケアにもおすすめです。

べたつかず、スキンケア後の肌をしっとりと包み込みます。

ゆらぎ肌に寄り添う新しい習慣



mgb skinのアゼライック*³バランスセラム\3,300（税込）は、肌荒れを防ぎながら日々のゆらぎ肌をすこやかに整える心強い存在♡

朝晩使える軽やかさで、生活環境が変わりやすい時期のお守りコスメとしても活躍します。

毎日のケアに取り入れて、なめらかな素肌を目指してみてはいかがでしょうか。ぜひお試しください。