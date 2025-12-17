元PASSPO☆ 奥仲麻琴が第1子女児出産を報告「愛おしくて毎日がしあわせです」
アイドルグループ・PASSPO☆の元メンバーで俳優の奥仲麻琴（32）が17日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を報告した。
【写真】赤ちゃんのショットを添え第1子女児出産を報告した奥仲麻琴
奥仲は「私事で大変恐縮ですが、先日無事に第一子となる女の子を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え「妊娠から出産までずっと支え続けてくれた夫 病院の先生をはじめ医療スタッフの方々にたくさんサポートしていただきこの日を迎えられました」と感謝した。
続けて「予定日よりも早く会いにきてくれた我が子かわいくて愛おしくて毎日がしあわせです」と明かし「今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。
奥仲は、1993年11月18日生まれ、埼玉県出身。2009年、ガールズロックユニット・ぱすぽ☆（PASSPO☆）として活動開始。俳優として、2013年にテレビ朝日系特撮『仮面ライダーウィザード』に出演したほか、日本テレビ系ドラマ『MARS〜ただ、君を愛してる〜』、舞台『逆転検事〜逆転のテレポーテーション〜』などに出演。2015年、PASSPO☆を卒業以降は舞台・ドラマを中心に活動。24年、一般男性との結婚を発表、9月に妊娠を発表した。
