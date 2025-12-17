厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年だそうです。そんななか、ファイナンシャル・プランナーの首藤由之さんは、令和の「老後のお金」の問題点として「長生きリスク」を挙げ、「寿命が延びるにつれて必要な老後資金はどんどん膨らんでいく」と語ります。今回は、首藤さんの著書『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』から抜粋し、50代で知っておくべき「新しい老後資金の作り方」をお伝えします。

【書影】50代で知っておくべき「新しい老後資金の作り方」とは？首藤由之『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』

「三位一体」で組み立てる

本記事では、「３つのお金」に分けてざっくりと老後資金を賄うコツをお伝えしていきます。

「３つのお金」とは、「働く」と「年金繰下げ（※）」、そしてお金を働かせる「ほったらかし投資（投資信託）」の３つです。

この3つは総力戦を展開する上での「パーツ」です。それぞれをうまく使いこなし、時には2つ、あるいは3つを同時並行させるなどして、１００歳までが視野に入る高齢期の人生を自分で組み立てていく、それが老後資金を賄うコツになると思います。

それが本記事でいう「三位一体で考える」ことの意味です。

（1）月に５万円でも20万円でも、自分らしく無理なく「働く」

（2）「年金」の繰下げをする（70歳まで５年繰り下げれば年金額が42％アップ）

（3）iDeCo＆NISAを活用しての「ほったらかし投資」で節税＆インフレ対策

の３つがキーとなります。

※１カ月もらうのを遅らせるごとに年金額が「0.7％」増えていく仕組み。以前は「70歳までの５年」だったが、２０２２年の法改正で今では「75歳までの10年」繰下げができるようになっている。

55歳から15年で2500万円をつくる

典型的なケースでざっくり見ていきましょう。

「旧来型」の「65歳で定年、年金は65歳から受給、リタイア後は働かない夫婦」のケースです。月の生活費を「夫婦で30万円」と設定します。

65歳時にもらえる年金額は、標準ケースより少しだけ高い「夫婦で25万円」とします。

毎月５万円の赤字なので90歳まで生きると、5万円×12カ月×25年で１５００万円の生活費が不足する計算となります。

この不足分を貯金しておこうというのが、今までの旧来型の話でした。いわゆる「老後２０００万円問題」などもそうです。

たしかに老後に備えて貯蓄に励むことは大切ですが、貯蓄だけではこれからのインフレの時代、「目減り」におびえながら暮らすことになってしまいます。

しかし、この夫婦が65歳から70歳まで自分らしく働き、年金を５年繰下げ、70歳から受給する「マネー総力戦型」だとどうなるでしょうか。

「マネー総力戦型」の場合

（1）働いて収入アップ

夫は月に手取り15万円、妻は10万円で働くとすると、毎月の収入は25万円で、足りない生活費は月５万円です。５年間では３００万円（５万円×12カ月×５年）になりますが、これはそれまでの貯蓄をいったん取り崩して対応します。

（2）年金繰下げの効果

そんな５年間を送ったこの夫婦が70歳で手に入れるマネーライフはどのようなものでしょうか。

「年金の繰下げ」で２人の年金額は「１.42倍」に増えます。なんと月額「35.５万円」まで増えるのです。

月「35.５万円」は、毎月の生活費が30万円ならこれだけで賄え、90歳まで生きるとしたら、５.５万円×12カ月×20年＝１３２０万円の上乗せです。取り崩した３００万円を差し引いても１０００万円上乗せです。

70歳以降、介護や病気になった時にもこれを使うことができます。

「リタイア前」と「リタイア後」をきっぱり分ける旧来型が「１５００万円の赤字」に対して、マネー総力戦型は「１０００万円の黒字」です。

その差は「２５００万円」にもなります。

「死んだら損」より「生きている間の生活の余裕」

ただ、そもそも（1）の夫婦が２人で働いて25万円稼ぐにしても、65〜70歳の貯蓄取り崩しの３００万円は必要です（予備も含めると、１０００万円ほど欲しいところですが）。

また、２人で月に25万円はきついからゆったりと15万円くらいで働くとするなら、月に15万円足りません。その分を５万円節約しつつ５年で６００万円の取り崩しをするのか、人によって判断が分かれるところです。



（2）の年金繰下げにしても「繰下げしていて早めに死んだら損」という人もいます。

それはその人の考えとしてわからなくもないですが、私としては、実感とともに「死んだら損」より「生きている間の生活の余裕」を選びます。

85歳、90歳まで生きた時に、「お金がない」となるのは寂しいものですよ。

こうしたことを考えながら、「自分らしい老後」をつくるために、

・「いつまで」「どんな仕事で」働くか

・年金は何歳から受給し、どれだけ繰下げして増やすべきか

・繰下げ期間の生活費のために、どのくらい貯金しておくべきか

をシミュレーションして、準備しておくのが55歳から70歳の15年間です。

また、マネー総力戦型のいいところは、年金額を増やしているので、90歳以降も生きる「長生きリスク」に強いところです。年金なので、当たり前ですが終身でもらえます。

そのうえ、「年金」は、ある程度物価に合わせて上昇するので、「貯金」よりもインフレに強いのもいいところでしょう。

（3）「資産形成」でさらなる余裕

（1）（2）の数字に、「ほったらかし投資」でさらに補強をします。

55歳から70歳までiDeCoとＮＩＳＡに合わせて月５万円を積み立て投資するとします（65歳以上はＮＩＳＡのみ）。15年間の投資額は900万円（5万円×12カ月×15年）になりますが、その間、5％で運用できたとすると、資産は１３００万円を超えます。

また、これよりは小さい額になりますが、節税効果もあり、iDeCoで月２万円×10年間投資するだけで節税額が72万円になります（所得税20％の場合）。

「５％運用できたら」のタラレバ話ですが、５００万円近い差になります。

また（3）に関して、「今さら投資をやっても……」という方もいますが、長期投資は最低でも「10年」、基本は「20年」を目安に推奨します。

55歳から始めても20年は75歳、60歳から始めても80歳です。老後は長く、そのあとに取り崩すことを考えると、十分時間があるといえます。

３つのお金のそれぞれのパーツの中身をよく知り、自分の状況や自分の時間の使い方、やりたいことなどを十分に考えて、有意義に使えるようにしたいものです。

※本稿は、『これだけ差がつく！老後のお金 55歳から15年で2500万円をつくる』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。