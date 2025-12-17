ヤマザキマリ　結婚して25年になる夫とは一般的に見れば〈別居婚〉。家族が一緒に揃うのは年3回ぐらいでも、仲が悪いとか寂しいこともなく…

35歳の時、当時21歳の大学生だった夫と結婚したというマリさん。お互いの仕事の関係で、世間でいう〈別居婚〉の状態ではありますが――。（文：ヤマザキマリ 撮影：山崎デルス）

【写真】少し変わった夫婦の形ではあるけれど

* * * * * * *

別居婚とはなんぞや

9月末から、アメリカのサンフランシスコにある美術館で北米初の大マンガ展が開催され、そこに私の作品も展示されることになり、その手伝いのためにしばらくの間渡米した。

忙しいと携帯電話に意識を囚われず、精神面でも健やかになる。コロナ禍以前はひと月日本、ひと月イタリアという忙しい行き来を繰り返していたが、日本にいる時間が長くなってからは、気がつくと携帯画面を覗き込み、知らなくてもいい情報に振り回されて疲弊することが増えた。なので再びこうして海外へ頻繁に出向くリズムが戻ってきたことには、すこし安心している。

美術館でアメリカ人の女性副館長と食事中、不意に「ところで、あなたは今どこに住んでいるの？ イタリア？ 日本？」と尋ねられた。税務上の問題で今は住民票が日本にあり、日本にいる時間の方が多いと答えると「ご主人、寂しいんじゃない？」と定番の質問を返された。

夫とは結婚して約25年になるが、挙式をしたのは夫の留学先であるカイロのイタリア大使館で、私はまだ日本で大学の講師やテレビの仕事をしている頃だった。挙式のあとはすぐに日本に帰り、その2ヵ月後にまたエジプトへ戻る。そしてまた日本へ帰って働き、エジプトへ戻る、という生活様式がしばらく続いた。

定形外の結婚

私たちの結婚は、夫が21歳の大学生、私は未婚で産んだ7歳の子持ちの35歳だったことも含め、何もかもが定形外だった。経済的にもそれぞれでやりくりしていたし、夫がダマスカスに移動したのを機に私も日本の仕事を辞めてシリアに引っ越したが、彼も大学の研究で世界を転々としていたため、ともに過ごす時間は少なかった。

ポルトガルへ移ってからも家族が全員一緒だったのは最初の数年だけで、夫はその後アメリカのシカゴへ移動し、私は私で『テルマエ・ロマエ』のヒットでマンガの仕事が増え、息子とアメリカに移動してからは、忙しく日本と行き来する生活が始まった。

息子はシカゴの高校を出るとハワイ大学に進学、夫はシカゴ大学を辞めてイタリアへ戻り高校の教師になったが、ここ10年ほど、家族が一緒に揃うのは年に3回くらいである。

自然のなりゆきで

今までは毎年夏になると、ひと月半ほど夫が日本へ来て滞在するのが定番だった。しかし今年は、彼が嗜んでいるアルゼンチンタンゴの特訓のために、日本ではなくブエノスアイレスで夏休みを費やした。

良い先生の指導のもとでタンゴを極めたいという夫に、「なんで日本に来ないのよ！」と喚く筋合いは私にはない。

我々のこうした結婚形態を世の中では〈別居婚〉というらしいが、あまり考えたこともなかった。別に仲が悪くなったために離れて暮らしているわけでもないし、離れて暮らすことを前提として結婚したわけではない。

確かに別居といえば別居だが、お互いの仕事の内容上、自然のなりゆきでこうなってしまっただけである。精神面での結束はあるけれど、物理的には離れて生きている、こういう少し変わった夫婦も世の中には存在するのである。