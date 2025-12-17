疲労感、息切れ、夜中の動悸にひどいむくみ……。たび重なる小さな異変を更年期障害によるものだと思っていた翻訳家の村井理子さんは、それが重病の前兆だと気がつかなかったそうです。長い入院生活とリハビリを経た現在の暮らしと、不調にいち早く気づくための心構えを聞きました。（構成：山田真理 撮影：大河内禎）

【写真】琵琶湖のほとりを愛犬テオと散歩する

仕事がなくなる恐怖で病院にも行けず

自分の体調が「どこかおかしい」と感じ始めたのは、40代後半のこと。翻訳やエッセイの仕事が軌道に乗り始めた時期だったのですが、当時小学生だった双子の息子たちはまだ手がかかり、机に向かえる時間は限られていました。

4歳年上の夫は働き盛りで忙しい。私の両親はすでに他界しており、近くに住む義理の両親も高齢で頼れません。甘えん坊の大型犬、ハリーの散歩も私の役目。

そんな毎日でしたから、岩を引きずって歩くような疲労感も、夜中にドキドキして目が覚めてしまうのも、「忙しかったから」「更年期だからしょうがない」と軽く受け流し、病院へ行くこともありませんでした。

市の健康診断は毎年受け、「心雑音がある」と指摘されていましたが、「ああまたか」と特に気に留めなかった。というのも私は7歳の時に、先天性心疾患で手術を受けています。胸骨を開く大がかりな手術で、退院してからも傷の痛みは長く続きました。

そうしたつらい経験を経て「ちゃんと治した」という感覚があったので、再び心臓の状態が深刻化したり、それが原因で死ぬかもしれないとは考えてもいなかった――というか、考えたくなかったのかもしれませんね。フリーランスだから仕事をキャンセルしたら、もう依頼が来なくなるかもしれないので。

それに私が倒れてしまったら誰が家族の面倒を見るのか。そんな気持ちを抱えたまま時は過ぎ、体調は悪化の一途をたどっていきました。

特にひどかったのが、むくみです。最初は指輪が入らなくなり、次は飲食店でブーツを脱いだら帰る時には履けなくなってしまって。

とうとう倒れたのが47歳の時です。当日は朝からお腹が張って仕方がなく、呼吸も浅く、犬の散歩の途中で足が止まってしまいました。

うずくまった私の顔を心配そうに見る愛犬の顔は、今も忘れることができません。何とか家まで帰ったものの、夜には体中がむくんできました。

これは非常事態と判断して近くの救急外来に駆け込むと、「心不全だから、大きめの病院へ行くように」と。翌朝受診した循環器科で「心臓弁膜症の疑いがあります」と診断された私は、その日の夜に救急病棟へ入院。

その時点でも「まあ3日くらいかな」と甘く考えていた入院生活は、転院と手術を経て3ヵ月という長さになりました。

入院中はネット検索も見舞いもシャットアウト

心臓弁膜症は心臓の弁がうまく開閉しなくなり、進行すれば心不全などを引き起こす病気です。治療は体に溜まっていた水分を利尿剤で抜くことから始まりました。

ひっきりなしにトイレに通うのは大変でしたが、体はどんどん楽になり、体重も一晩で5キロ減。顔色も良くなって、数日後にトイレで鏡を見た時、「そういえば私、こういう顔だった」と驚いたのを覚えています。

ファンデーションの色が合わないのも、まぶたが厚くなったのも年齢のせいと思っていたけれど、すべては心臓、お前のせいだったのかと。

体調が戻ってきた私はやり残しの仕事に手をつけたくて、家からノートパソコンを持って来てもらい、レンタルWi-Fiを契約してネット環境を整えました。

自分の病気についても調べたかったのですが、病院の先生たちは口をそろえて「ネット検索だけはしないように」と言います。ネットで不確かな情報に触れ、主治医の提案する治療法が信じられなくなったり、ほかの人の病状を知って不安になるなどの弊害があるのでしょう。

私は家族や知人の見舞いも、ほぼシャットアウトしました。なぜならこっちは、点滴や検査機器のケーブルがたくさんつながり、シャンデリアみたいな見た目なわけです。その姿に相手がショックを受けた顔をすることで、「自分は重病なんだ」という事実を突きつけられるのが嫌でした。

病院では、ある程度制限はあるにしろ自分の好きなものを身の周りに置き、ストレスになるものは目に入らないようにする。そうして自分の砦のようなものを築かないと、治るものも治らないと痛感しました。

検査の結果、私の心臓には40年ぶり2度目の開胸手術が必要だとわかり、近隣の大学病院へ転院。術後、執刀医からは「7歳の時の手術で少し不具合があったところも治しておきましたよ」と明るく告げられ、スパルタ気味のリハビリも何とかこなし、私は順調に快復していきました。

しかし仲良くなった70代の女性が、「退院したら家事をしなきゃいけないのよね」とつぶやいた言葉に、私はドキッとしたのです。確かに病院にいれば先生や看護師さんがいつもいて、リハビリもでき、快適な環境で美味しいご飯を食べられる。不安になった私は「お願いだからもう少しいさせてください」と退院を延ばしてもらいました。

その間に何とか気持ちを前向きに切り替え、退院時の家族の迎えも拒否。入院する時は息も絶え絶えだった私が、心臓の手術を終え、曲がりなりにも自分の足で歩き、荷物を担いで家まで帰ろうとしている。それが退院後の生活を支える自信になると思ったのです。

大丈夫、私はできる。病院を出た時、外は少し寒かったけれど、気分はめちゃくちゃ爽快でした。

＜後編につづく＞