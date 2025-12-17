『リング』『呪怨』に代表されるように、日本ではこれまで数多くのホラー映画が製作されてきました。こうした「Ｊホラー」について、開志専門職大学助教・鈴木潤先生は、「ビデオ、映画、テレビ、動画共有サイトなど、いくつものメディアを渡り歩き、重層的に歴史を紡ぎ続けている」と語ります。今回は、鈴木先生の著書『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』から一部を抜粋し、お届けします。

【書影】再燃する国産ホラーブーム。その歴史と本質を新たな視点で説き明かす画期的論考。鈴木潤『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』

* * * * * * *

大人の知らない団地──映画『仄暗い水の底から』（2002）

『リング』〔1998年〕と同じく、鈴木光司の小説を原作とする映画『仄暗い水の底から』は、2002年に中田秀夫が監督を、中村義洋と鈴木謙一が脚本を務め映画化された。中村と鈴木といえば、オリジナルビデオ『ほんとにあった！呪いのビデオ』〔1999年〜〕の初期作品を演出・構成したスタッフでもある。

『仄暗い水の底から』で描かれるのは、集合住宅が持つ「自分の家だが、自分の家だけではない」という空間の“掌握しきれなさ”に起因する不安である。団地の内見時、主人公・松原淑美〔演：黒木瞳〕がふと目を離した隙に一人娘の郁子〔演：菅野莉央〕がひとりで屋上に遊びに行ってしまうというアクシデントが発生し、淑美はうろたえる。郁子は無事に屋上で発見されるのだが、この出来事を通して、淑美は管理人でさえもこの団地で何が起きているのかを掌握できていないという現実を突きつけられることになる。

淑美がこの団地に対して漠然と抱く不安は、ただでさえ郁子の親権をめぐって夫と争っているために神経質になっている彼女を追い詰めていく。経済的にも精神的にも、郁子の親権を持つに足る人物であることを調停委員に証明しなければならない淑美にとって、自宅であるはずの団地ですら気を抜ける場所ではないのだ。

しかも、そんな団地であっても、郁子が幼稚園を転園することになっては調停委員に悪い印象を与えかねないので、引っ越すのは得策ではないと弁護士の岸田〔演：小木茂光〕に言われてしまう。淑美は、この団地で暮らし続けるしかないのである。

団地に取り残されてしまった少女の幽霊

そしてこの団地では、かつて父子家庭で暮らしていた少女・河合美津子〔演：小口美澪〕が行方不明となっている事件が起きていたことが明らかになる。美津子はひとりで屋上で遊んでいたところ、誤って貯水タンクに転落し、亡くなっていた。一人娘を失った父親は団地から引っ越していき、美津子の幽霊はひとり、この団地に取り残されてしまったのである。

淑美たちが団地の内見に訪れたとき、幼い子どもが二人いる家族連れが内見を終えて帰ろうとするところとすれ違っている。すべての部屋が同じ間取りであるとは限らないが、淑美たちが暮らす部屋の間取りは2DK程度であるようだし、この団地は基本的には家族向けの物件であろう。淑美たち親子にも、そして美津子たち親子にも、この団地は広すぎた。

集合住宅においては、借りている（あるいは所有している）部屋以外は他人の場所であり、「知っている場所」よりも「知らない場所」のほうがはるかに多いのである。だからこそ、美津子の父親は「屋上の貯水タンク」という美津子の遊び場所を知らず、彼女を見つけることができないまま団地を去ることになってしまう。

そしてそれは人間関係においても同様のことが言え、郁子にとって、美津子、いや、「みっちゃん」は「大人（親）が掌握していない友達」なのである。そして、美津子の幽霊が郁子を狙っているかのような物語を展開されていく中で、美津子の真の狙いは母親、すなわち淑美であることが明らかになる。美津子は友達がほしいのではなく、団地でずっと一緒に暮らしてくれる母親がほしくて、淑美・郁子親子に近づいたのだ。

美津子よりしたたかな『ドールハウス』の礼人形

ところで、2025年6月13日に公開された映画『ドールハウス』〔監督：矢口史靖〕は、『仄暗い水の底から』からさらに進化して、非業の死を遂げた子どもの怨霊による「家」という空間ごと含めた「家族」の乗っ取りという強烈な恐怖の物語を描いた。

矢口は『ウォーターボーイズ』〔2001年〕や『スウィングガールズ』〔2004年〕などの青春コメディ作品の印象が強い監督だが、その一方で、関西テレビで放送された『学校の怪談』〔1994年〜2001年〕で「悪魔の選択」〔1999年〕、「恐怖心理学入門」〔2000年〕などを手掛けており、実はホラー作品と縁のある監督でもある。

本作では、子どもを家庭内の不慮の事故で亡くした母親・鈴木佳恵〔演：長澤まさみ〕が、偶然立ち寄った骨董市で亡き娘・芽衣〔演：本田都々花〕によく似ている（ように見える）礼人形（あや-にんぎょう）と出会う。自らの不注意で娘を死なせたと苦悩し続けていた佳恵は、この人形を芽衣の代わりとして可愛がることによって回復し、やがて次女・真衣〔演：池村碧彩〕を授かる。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

かつては鈴木家の壁一面を埋めていた佳恵と礼人形との「家族写真」も、真衣の誕生・成長とともに、佳恵と真衣との写真へと塗り替えられていく。真衣に「家族」を奪われたかたちとなった礼人形は、捨てても捨てても戻ってくる「呪いの人形」として、真衣の「家族」を乗っ取ろうとする。

しかも、赤ん坊の真衣を危険にさらしたことによってクローゼットの奥深くにしまい込まれてしまった礼人形は、5歳になった真衣自身の手で見つけ出されると、時折凶暴な本性を覗かせはするものの、まずは彼女の友達「アヤちゃん」として鈴木家内での地位を徐々に確立させる戦略をとっていく。礼人形は、「大人が掌握していない友達」に過ぎなかった美津子よりしたたかである。

そして、この礼人形は人形作家・安本浩吉の娘・礼の遺体から作り出された、いわゆる呪物である。礼は、病弱な娘を看病する貧しい暮らしに追い詰められた母・妙子から虐待を受けており、その果てに無理心中を図られ、礼だけが命を落とすという非業の死を遂げていた。

礼人形は副葬品として妙子の棺に入れられたが、礼の魂が自らを虐げた挙句に殺害した母親とともに埋葬されることをよしとするはずがない。礼人形を手掛けた後、高名な人形作家となった安本の作品が高値で取引されるようになると、妙子の墓は何者かに暴かれ、礼人形は姿を消していた（※1）。

自由となった礼は、自分を愛し、慈しんでくれる家族を求め、やがて佳恵たちと出会い、「家族の最愛の娘・真衣」というポジションを奪って鈴木家を乗っ取ることに成功するのだ。

※1…この人形にまつわる都市伝説では、人形は礼が生前大切にしていたものであり、失踪扱いとなった礼の代わりに母親が可愛がっていたが、母親の副葬品として埋葬された後、自らの意思で墓を抜け出し、本来の持ち主である礼を探してさまよっていると説明された（夜馬裕／原案・矢口史靖『ドールハウス』双葉社、2025年、116─117頁）。

Ｊホラーは「母親」という存在を印象強く描いてきた

矢口はパンフレットにおいて、『ドールハウス』というタイトルの意図を次のように述べている。

本来、“ドールハウス”というのは人形を住まわせるおうちで可愛らしいイメージですが、人形側が主体になって暮らしている家でもある。今回のお話では子どものおもちゃとして登場した人形が家庭を手に入れようとするので、ダブルミーニングとして付けました（※2）。

家族、とりわけ母親をめぐって生きている子どもと死んでいる子どもとが対立する図式となる物語において、当然と言えば当然かもしれないが、生きている子どもは怨霊に太刀打ちできない、あまりにも無力な存在として描かれる。

しかし、だからこそ、『仄暗い水の底から』の母親・淑美が自らの命を犠牲にしても（死後も団地に囚われ続けることになったとしても）自分の子どもを守ることを成し遂げたり、最終的には怨霊の狡猾な罠にかかって夫（父親）の忠彦〔演：瀬戸康史〕もろとも「礼の家族」の一員にさせられてしまうものの、『ドールハウス』の母親・佳恵が子どもを守るために奔走したりすることで、Ｊホラーは「母親」という存在を印象強く描いてきた。

※2…『ドールハウス』パンフレット、「PRODUCTION NOTES」頁数表記なし

※本稿は、『Jホラーの核心: 女性、フェイク、呪いのビデオ』（早川書房）の一部を再編集したものです。