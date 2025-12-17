水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第9話「カフカの手紙」が12月17日、放送される。

【写真】右京と薫は驚いた表情を見せ…

ゲスト出演は、小須田康人さん、宮本真希さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、12月17日放送回のネタバレを含みます。

第9話あらすじ

住宅街の一角で、一人の老人（小須田康人）が死亡しているのが発見された。

付近には3000万円の現金が入った紙袋が落ちていたが、捜査一課は遺体の状況から事件性はないと判断。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）は、身元の確認を押し付けられ、少ない手掛かりから捜査を始めることに。

すると、公園の親子連れから情報がもたらされる。

「カフカさん」

老人は、公園で手紙の読み聞かせをし、子供たちから「カフカさん」と呼ばれ親しまれていたらしい。

カフカといえば、大切な人形を無くして悲しむ少女のために“人形からの手紙”を創作し、少女の心を癒したというエピソードがあるフランスの文豪。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

老人は、その逸話になぞらえて、人形を無くした少女のために読み聞かせをしていたという。

右京と薫は、老人が使っていた封筒を扱う近所の喫茶店を訪れ、店主の女性（宮本真希）から話を聞くが…!?